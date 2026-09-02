Incendio Airola: AslimItaly e Ali Aps denunciano disastro ambientale Non si può sacrificare diritto alla vita e alla salute

Le associazioni AslimItaly e Ali APS denunciano con fermezza l'ennesimo disastro ambientale che ha colpito il territorio sannita, dove il rogo di uno stabilimento di stoccaggio rifiuti ha scatenato una nube tossica ad altissimo rischio per la salute dei cittadini.

Non siamo disposti ad accettare che il diritto alla vita e alla salute, in particolare delle fasce più deboli e dei bambini, venga sacrificato in nome di omissioni, mancanze nei controlli o, peggio, interessi legati alla criminalità organizzata ed ecocriminale.

Le richieste tassative:

Alla Procura della Repubblica di Benevento:

L'apertura immediata di un fascicolo per Disastro Ambientale (Art. 452-quater c.p.) e Delitti contro la Salute Pubblica.

L'accertamento di eventuali complicità, omissioni di vigilanza istituzionale o infiltrazioni criminali nella gestione delle autorizzazioni e delle misure di sicurezza del sito.

All'ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania):

L'installazione immediata di centraline ad alto volume per il rilevamento continuo di diossine, furani, IPA e metalli pesanti.

La trasparenza assoluta con pubblicazione quotidiana dei dati ambientali per rassicurare o informare tempestivamente la popolazione.

All'ASL e alle Istituzioni Sanitarie:

L'attivazione istantanea di un registro per il monitoraggio epidemiologico preventivo nei comuni interessati dalla ricaduta dei fumi.

L'adozione di misure per il blocco cautelativo della filiera agroalimentare nelle zone colpite fino all'esito dei carotaggi del suolo.