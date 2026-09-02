Telesina, Comitato S.o.S. 372: "Basta annunci, ora data certa per avvio lavori" L'associazione scrive ad Anas e al sottosegretario Ferrante

“L’estate sta finendo e un anno se ne va”. Con la citazione dei Righeira, il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello torna a sollecitare Anas e il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onorevole Tullio Ferrante, sul cronoprogramma per l’adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 372 Telesina, relativamente al primo lotto.

Al centro della nuova iniziativa del Comitato c’è una richiesta precisa: conoscere la data effettiva di apertura dei cantieri, dopo l’annuncio dello scorso maggio secondo cui i lavori sarebbero dovuti iniziare entro la fine dell’estate.

In una nota inviata ad Anas e al sottosegretario Ferrante, il Comitato ricorda infatti la comunicazione diffusa dall’azienda dopo la lettera aperta dell’11 maggio 2026 e chiede nuovamente di sapere «la data di messa in opera dei cantieri».

Il riferimento alla fine dell’estate non è casuale. «L’estate astronomica termina il 23 settembre con l’equinozio d’autunno», sottolinea il Comitato, lasciando intendere il timore che anche questa scadenza possa tradursi nell’ennesimo rinvio di un’opera attesa da decenni nel Sannio.

Il Comitato S.o.S. 372 non si limita però a chiedere la data di avvio dei lavori. Nella lettera vengono richieste informazioni dettagliate anche sullo stato delle attività propedeutiche all’apertura dei cantieri: dall’approvazione del progetto esecutivo alle operazioni di bonifica dagli ordigni bellici, fino alle procedure di esproprio previste dal progetto.

Secondo il Comitato, si tratta di passaggi indispensabili per poter stabilire una data realmente certa per l'avvio dell'intervento. Per questo viene chiesto anche un cronoprogramma relativo all'installazione dei cantieri, insieme all'indicazione dei «presumibili percorsi alternativi» che saranno necessari durante l'esecuzione dei lavori.

Il messaggio rivolto ad Anas e al Ministero è netto: non saranno considerate sufficienti ulteriori comunicazioni generiche. «Non sarà ritenuta sufficiente l’ennesima nota di inizio lavoro con la mera indicazione “entro l’autunno”, “entro la fine dell’anno” ecc.», scrive il Comitato, chiedendo che venga indicato «il giorno, il mese e l’anno» dell’avvio dei lavori.

Una posizione che nasce dalla lunga attesa per il raddoppio della Telesina. «L’intero Sannio merita e pretende di sapere la data certa di inizio lavori di un’opera che attende da oltre trent’anni», afferma il Comitato.

Nella comunicazione viene inoltre ribadita la natura dell’attività dell’organismo presieduto dall’avvocata Maria Pasqualina Renzi. Il Comitato precisa infatti di occuparsi «sempre esclusivamente della sicurezza della S.S. 372» e sottolinea che, in base al proprio statuto, «non sono previste azioni finalizzate a perseguire interessi individuali e privatistici».

Il nuovo sollecito riporta dunque al centro del dibattito la questione della sicurezza e dei tempi di realizzazione del primo lotto della Telesina. Per il Comitato, la fase degli annunci deve ormai lasciare spazio a un calendario concreto, verificabile e accompagnato dalle informazioni tecniche necessarie a comprendere quando e come partiranno realmente i lavori.