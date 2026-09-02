Paupisi: al via i nuovi servizi scolastici digitali L'intervento rende i servizi comunali più accessibili e vicini alle esigenze dei cittadini

Il Comune di Paupisi compie un nuovo e importante passo nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali, mettendo a disposizione dei cittadini un primo pacchetto di servizi completamente digitali, accessibili in modo semplice e comodo anche da smartphone. L’obiettivo è rendere il rapporto tra Amministrazione e cittadini sempre più diretto, efficiente e moderno, attraverso servizi semplici, veloci e disponibili 24 ore su 24, che potranno essere attivati e utilizzati in autonomia, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici comunali. Il primo intervento riguarda i servizi scolastici di gestione comunale, con particolare riferimento alla gestione e al pagamento della mensa scolastica e alla gestione e al pagamento del trasporto scolastico. Si tratta di un significativo passo avanti nel processo di innovazione della Pubblica Amministrazione, realizzato attraverso metodologie e modelli predisposti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e reso possibile grazie ai finanziamenti del PNRR – Missione M1C1 “Innovazione, Digitalizzazione e Sicurezza nella PA”, nell’ambito della Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”. In vista dell’attivazione dei servizi scolastici in forma esclusivamente digitalizzata a partire dall’anno scolastico 2026/2027, il Comune di Paupisi ha organizzato un incontro informativo rivolto ai genitori degli alunni iscritti al Nido/Micro nido, alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado di Paupisi. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 settembre 2026, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Paupisi. Durante l’incontro saranno illustrate nel dettaglio le nuove modalità di gestione dei servizi, le procedure per l’accesso e l’utilizzo delle piattaforme digitali, nonché tutte le informazioni necessarie per accompagnare le famiglie nella transizione verso il nuovo sistema. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto e informazione, pensata per fornire ai cittadini gli strumenti necessari ad affrontare con maggiore consapevolezza e semplicità questa nuova fase. La digitalizzazione dei servizi scolastici rappresenta, infatti, un’opportunità per le famiglie paupisane, riduce gli adempimenti e rende i servizi comunali più accessibili e vicini alle esigenze dei cittadini.