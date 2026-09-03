Incendio ad Airola, Protezione Civile in campo con uomini e mezzi Le parole dell'assessora Zabatta: "Chiesto un coordinamento tra le tre Prefetture coinvolte"

Due autobotti a supporto dei mezzi di spegnimento dei Vigili del Fuoco, una vasca per il rifornimento idrico dei mezzi aerei e 20 volontari impegnati sul posto. La Protezione Civile della Regione Campania sta assicurando così il proprio supporto alle operazioni di spegnimento incendio in corso ad Airola, in provincia di Benevento. “Siamo operativi sin dalle prime fasi dell’emergenza in stretto raccordo con i Vigili del Fuoco, con il Centro Operativo Comunale di Airola e con i Centri di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) attivati dalle Prefetture di Benevento e Avellino e stiamo intervenendo, con i nostri operatori e i nostri mezzi, sulla base delle esigenze che man mano vengono rappresentate durante le operazioni”, ha dichiarato l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta.

Due autobotti per operazioni di spegnimento

In particolare, le due autobotti messe a disposizione dalla Regione assicurano il necessario supporto idrico alle operazioni di spegnimento: integrano quelle già operative dei Vigili del Fuoco e contribuiscono così ad alimentare nel più breve tempo possibile i mezzi impegnati sul campo. È stata inoltre messa a disposizione la vasca situata in località Fizzo di Airola, utilizzata per il rifornimento idrico dei mezzi aerei impegnati nelle operazioni sull’incendio. Sul posto stanno operando anche 20 volontari della Protezione Civile, a supporto delle attività coordinate nell’ambito dell’emergenza e, in particolare, per garantire sostegno alla popolazione sulla base delle esigenze rappresentate dal Centro Operativo Comunale.

"Situazione complessa"

“La situazione resta complessa e le attività proseguono senza sosta. Proprio in considerazione dell’estensione degli effetti dell’incendio su un territorio che interessa più province, ho chiesto un momento di coordinamento tra le tre Prefetture coinvolte anche per fare il punto sulle conseguenze dell’incendio sul territorio. Su questa proposta, venerdì si terrà una riunione convocata dalla Prefettura di Benevento, con la partecipazione delle Prefetture di Caserta e Avellino, per condividere il quadro della situazione e coordinare, ciascuno per le proprie competenze, le ulteriori azioni necessarie a tutela dei territori e delle popolazioni interessate. Continueremo intanto ad assicurare tutto il supporto necessario fino al superamento dell’emergenza. Ringrazio i volontari della Protezione Civile e tutti gli operatori che stanno lavorando sul campo”, conclude l’assessora Zabatta.