A San Giorgio del Sannio "Sport, Salute, Benessere, Inclusione e Comunità" VIDEO Il programma per visite e screening gratuiti per la prevenzione oncologica il 5, 6 e 11 settembre

“Più salute, più sport, più prevenzione, più benessere e più comunità”. C'è questo alla base del progetto “Sport, Salute e Benessere, Inclusione e Comunità”, che porterà a San Giorgio del Sannio, da domani 5, 6 e 11 settembre, un ricco programma di attività sportive, iniziative per la salute, prevenzione e momenti di aggregazione.

Evento presentato alla Rocca dei Rettori qualche giorno fa alla presenza, tra gli altri, il direttore generale dell'Asl Tiziana Spinosa, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti, i rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle associazioni che hanno aderito al progetto voluto da Giovanna Annese, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di San Giorgio del Sannio (nel video).

“L’obiettivo è semplice - aveva già rimarcato Annese -, stare insieme, fare sport, prendersi cura della propria salute e vivere il nostro territorio”.

Grande spazio sarà dedicato alla prevenzione e alla salute con il Villaggio della Salute, dove saranno disponibili gratuitamente screening oncologici per il tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto, consulenze diabetologiche con misurazione della glicemia, visite oculistiche, consulenze nutrizionali sulla sana alimentazione e tante altre attività dedicate alla prevenzione, alla salute e al benessere.