Giornata mondiale fibrosi cistica: torrione della Rocca si illumina di blu L'iniziativa promossa dal presidente Lombardi

In occasione della Giornata Mondiale della fibrosi cistica il Torrione longobardo della Rocca dei Rettori, sede istituzionale della Provincia, sarà illuminata in blu, il colore che rappresenta tale severa patologia. Lo ha disposto il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha accolto favorevolmente una sollecitazione in tal senso formulata da Antonio Guarini, Presidente nazionale della Lega Fibrosi Cistica.

Guarini ha auspicato che questo Intervento sulla illuminazione della facciata esterna di monumenti possa aiutare la pubblica opinione ad acquisire una maggiore consapevolezza su questa condizione che colpisce tanta parte della popolazione e che allo stato non ha una cura definitiva. L'illuminazione può anche testimoniare solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte e ai loro familiari.