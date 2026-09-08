Fondovalle Isclero, Ciarlo (Lega): si acceleri sull'ultimo tratto "Un’opera cruciale per Sannio e Irpinia"

Un appello accorato affinché si giunga in tempi celeri alla conclusione dei lavori e all’apertura del tratto santagatese della Fondovalle Isclero. A lanciarlo è Teresa Ciarlo, responsabile del Dipartimento Donne in seno al coordinamento provinciale della Lega di Benevento.

"Mancano ormai pochissimi metri per completare un’arteria viaria fondamentale per il nostro territorio – dichiara Teresa Ciarlo – L’apertura di quest’ultimo tratto rappresenterà una chiave di sviluppo strategica per l’entroterra sannita e per l’Avellinese. Significa accorciare concretamente le distanze, agevolare gli scambi commerciali e semplificare gli spostamenti quotidiani dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese locali".

"Rivolgo un invito chiaro ed esplicito alle istituzioni preposte: si compia quest’ultimo sforzo, quest’ultimo strappo necessario a consegnare finalmente alla comunità un’infrastruttura moderna ed efficiente. Non possiamo e non dobbiamo permetterci di fermarci proprio ora che il traguardo è a un passo. Questa viabilità rappresenta la risposta concreta a tante esigenze e interrogativi che il territorio attende da tempo. Continueremo a vigilare, con il nostro Commissario Domenico Parisi, che voglio ringraziare per gli sforzi che sta continuando a porre in essere, affinché questo territorio possa migliorare e crescere sempre più in termini di vivibilità e di modernizzazione.".

