Digitalizzazione, Palazzo Mosti protagonista a Napoli con progetto My Benevento L’iniziativa mira a consolidare i risultati raggiunti e a valorizzare le buone pratiche territoriali

Nell’ambito dell’Accordo istituzionale tra ANCI e Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, prende il via un roadshow dedicato ai Comuni, con l’obiettivo di approfondire i risultati delle misure del PNRR e confrontarsi sulle prospettive future dei servizi pubblici. Ieri a Napoli, presso l'Hotel Ramada, Mario De Chenno Funzionario del Comune di Benevento e Responsabile a Palazzo della Transizione al digitale ha illustrato il progetto di trasformazione digitale della città “My Benevento”, recentemente riconosciuto tra i “Progetti innovativi per la PA” in occasione di ForumPA 2026, e attualmente in fase di avvio (i dettagli del progetto sono consultabili al seguente link https://mybenevento.comune.benevento.it/ ).

L’iniziativa mira a consolidare i risultati raggiunti e a valorizzare le buone pratiche territoriali, presentando al tempo stesso i servizi messi a disposizione dall’Accordo tra ANCI e il Dipartimento, tra cui il catalogo formativo dell’Accademia dei Comuni digitali e gli strumenti di supporto specialistico come kit documentali, community e laboratori.

