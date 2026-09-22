Air, accolte le richieste dell'amministrazione su variazione alcune corse Ecco i cambi effettuati

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone rendono noto che l'amministratore Ari Anthony Acconcia e il direttore Esercizio Commerciale Serena Matarazzo hanno comunicato di aver accolto le richieste dell'Amministrazione comunale che le aveva, a sua volta, recepite dai cittadini circa la modifica oraria di alcune corse del trasporto pubblico cittadino. Pertanto con decorrenza da oggi martedì 22 settembre 2026 saranno in vigore le seguenti variazioni: a) Linea 3/12-BN anticipo della corsa in partenza alle ore 07:30 dalla Rotonda degli Atleti alle ore 7:25; b) Linea 12-UB anticipo della corsa in partenza alle ore 07:35 da via Viviani alle ore 07:25; c) Linea 06UB istituzione di una nuova corsa con partenza alle ore 13:35 (frequenza lunedì-sabato) sulla tratta via Diacono - Gramsci, con contestuale inserimento del transito per la frazione Maccoli; d) Linea 06L corsa delle ore 13:05, lunedì-venerdì, sulla tratta via Diacono - Gramsci inserimento di un prolungamento/passaggio per la frazione Maccoli; e) Linea 05-UB posticipo, dalle ore 13:00 alle ore 13:10.

