Fondi di coesione, ANCI positiva sull’Ufficio unico per la gestione a Benevento Per sviluppare una gestione associata di progetti finanziati da fondi di coesione e non solo

Si è svolta venerdì scorso, una riunione dedicata al progetto per la costituzione dell’Ufficio unico per l’efficientamento della gestione delle politiche di coesione, promosso dal Comune di Benevento, individuato quale Comune capofila, insieme alla Provincia di Benevento e alla Provincia di Avellino. Alla riunione erano presenti Germana Di Falco, referente di ANCI e i dipendenti dei tre enti che saranno coinvolti nel nuovo ufficio. L’Ufficio unico nasce con l’ambizione di mettere in rete competenze, professionalità e capacità progettuali, con l’obiettivo di sviluppare una gestione associata di progetti finanziati da fondi di coesione e non solo. L’attenzione sarà rivolta non solo al Comune di Benevento ma anche a quelli delle Province di Benevento e di Avellino, a favore dei quali la disponibilità di una struttura specializzata può rappresentare un elemento strategico per individuare tempestivamente le opportunità, costruire proposte progettuali coerenti con i fabbisogni locali e accompagnare gli enti nella successiva fase di attuazione e rendicontazione degli interventi. L’iniziativa si inserisce, pertanto, in una prospettiva di più ampio respiro, orientata a rafforzare la capacità dei territori di programmare e utilizzare in maniera efficace le risorse disponibili, trasformando i finanziamenti in investimenti, servizi, infrastrutture e nuove opportunità di sviluppo. In tale quadro, particolare rilievo assumono le prospettive di sviluppo delle aree interne, in linea congli indirizzi recentemente espressi dalla CEI, e la necessità di contrastare i fenomeni di spopolamento e marginalizzazione attraverso politiche capaci di accrescere l’attrattività dei territori e creare condizioni favorevoli per nuove attività economiche e occupazionali. L’obiettivo, condiviso dall’Amministrazione comunale, è quello di trasformare la cooperazione istituzionale in una piattaforma stabile di progettazione e sviluppo, capace di individuare e intercettare in maniera tempestiva e mirata le opportunità finanziarie disponibili e di orientarle verso interventi in grado di generare ricadute concrete sul territorio. "Vogliamo realizzare insieme ai Comuni aderenti - spiegano il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco delegato ai fondi Ue Francesco De Pierro- diverse iniziative di sviluppo attraverso la creazione di un ambito ottimale di area vasta, per attuare con rinnovato spirito di condivisone e di leale collaborazione, funzioni e servizi diversi, anche innovativi, secondo i criteri della programmazione partecipata e del partenariato diffuso con il coinvolgimento degli altri Soggetti pubblici e privati. Ieri l'approvazione in Consiglio comunale dello schema di convenzione per la costituzione di un ufficio unico per l'efficientamento della gestione delle politiche di coesione è stato un tassello fondamentale di questa nuova stagione di cooperazione istituzionale di cui Benevento è protagonista".

