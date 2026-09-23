Benevento capitale della diaspora lituana in Italia: 10° Congresso Giubilare Tre giornate dedicate a istituzioni, università, impresa, cultura e cittadinanza

Per tre giorni Benevento sarà al centro del dialogo tra la Lituania e l’Italia. Dal 25 al 27 settembre 2026 la città sannita ospiterà il 10° Congresso Giubilare della Comunità Lituana in Italia (ITLB), un appuntamento storico che, per la prima volta, approda in Campania. L’iniziativa, organizzata dall’avvocatessa lituana residente a Benevento Ruta Kavaliunaite, punta a trasformare il congresso in un’occasione di incontro e di confronto tra la comunità lituana, le istituzioni, il mondo accademico, le imprese e il tessuto culturale del territorio. Il tema scelto per l’edizione giubilare è “Il coinvolgimento della diaspora nella vita della Lituania: riflessi di cittadinanza, benessere e coesione”, un filo conduttore che accompagnerà una tre giorni ricca di appuntamenti dedicati alla cooperazione internazionale, alla cultura, alla cittadinanza attiva e alle relazioni economiche.

Università e imprese: il primo giorno nel segno della cooperazione

Il congresso prenderà il via venerdì 25 settembre presso l’Università degli Studi del Sannio, a Palazzo Guerrazzi. A partire dalle 10.30, sotto il coordinamento della professoressa Rossella Del Prete, si svolgeranno tavole rotonde dedicate alla cooperazione accademica e commerciale.

Ospitati dall’Università degli Studi del Sannio e dalla Rettrice Maria Moreno, saranno presenti rappresentanti dell’Università di Vilnius (VU) e della Kaunas University of Technology (KTU). Al centro degli incontri ci saranno le opportunità di collaborazione tra gli atenei, anche alla luce dei programmi Erasmus già attivi tra il dipartimento DEMM di Unisannio e l’Università di Vilnius.

Spazio anche al network femminile internazionale BPW – Business Professional Women/FIDAPA, con la partecipazione, tra le altre, della presidente di BPW Benevento Carmen Coppola, della presidente di BPW Vilnius Chamber Lithuania Irma Januševiciute-Spudiene e della presidente Piccola Industria Clementina Donisi.

Alle 17, presso il Teatro De La Salle, nel centro storico di Benevento, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione, con il patrocinio del Comune di Benevento. L'appuntamento sarà curato da Kinetès – Arte.Cultura.Ricerca.Impresa S.r.l. e dalla presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo, professoressa Rossella Del Prete.

Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni italiane e lituane, tra cui l’Ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia Dalia Kreiviene, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, la Prefetta Raffaela Moscarella e i Consoli Onorari di Lituania Vincenzo Russo e Giuseppe Saracino.

La serata sarà arricchita dall’esecuzione degli inni nazionali affidata al soprano lirico Giedre Kisieliute, dall’esibizione dell’ensemble folcloristico “Giedruže”, proveniente da Nida, nella penisola di Curlandia, e da un tributo musicale all’attore e musicista Kostas Smoriginas, con Ramune Kupšyte ed Eugenio Delli Veneri.

Dalla storia della diaspora alla cittadinanza attiva

Sabato 26 settembre il congresso si trasferirà all’Hotel Antum, dove la giornata sarà dedicata alla storia e al presente della comunità lituana, alla letteratura, all’istruzione, alla cittadinanza e alla sicurezza informativa.

Il programma prevede la relazione della presidente della Comunità Lituana in Italia, Dalia Martuseviciute, e le testimonianze dei presidenti delle comunità lituane regionali presenti nel Paese.

Particolare attenzione sarà dedicata al centenario dell’associazione “Lithuania”, fondata in Italia nel 1926. A ripercorrerne la storia sarà Saulius Augustinas Kubilius, giornalista di Radio Vaticana e primo presidente dell’ITLB ricostituita nel 2002.

Un altro momento sarà dedicato alla diffusione della letteratura lituana in Italia, con una tavola rotonda che vedrà protagonisti la filologa e traduttrice Birute Michelini, l’agente letterario Benas Berantas e l’editore Gennaro Fusco di Joker Edizioni.

Il programma affronterà inoltre il tema della resilienza informativa, con sessioni dedicate al contrasto alla disinformazione e alle manipolazioni informative curate dalla giornalista televisiva e regista Daiva Žeimyte-Biliene. Seguiranno gli interventi dedicati alla cittadinanza attiva di Irma Petraityte-Lukšiene, della Comunità Lituana Mondiale (PLB), e della deputata del Parlamento lituano Dalia Asanaviciute-Gružauskiene.

Il cinema racconta la storia della Lituania

Tra gli appuntamenti più attesi della seconda giornata ci sarà la proiezione del documentario “Prezidentas”, dedicato alla figura dello storico Presidente della Repubblica lituana Valdas Adamkus, che nel 2026 celebra il suo centesimo compleanno.

Il film sarà presentato dalla stessa regista, Daiva Žeimyte-Biliene.

La giornata si concluderà con la Santa Messa celebrata da don Audrius Arštikaitis e con una cena di gala accompagnata da canti e danze tradizionali lituane. Per i più piccoli saranno inoltre organizzati laboratori creativi di ceramica e collage, guidati da educatrici e insegnanti lituane.

Domenica alla scoperta di Napoli

La chiusura del congresso, domenica 27 settembre, sarà dedicata alla Campania. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta di Napoli attraverso una visita guidata condotta dalla guida locale lituana Vitalija Nagliute-Spoletto.

Un ultimo momento pensato per favorire la conoscenza del territorio e rafforzare quel legame tra la comunità lituana e la Campania che rappresenta uno degli obiettivi centrali dell’iniziativa.

Mastella: “Un onore ospitare il Congresso”

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha sottolineato il valore dell’appuntamento per la città: “Ospitare il Congresso giubilare della comunità lituana in Italia è per la città di Benevento un onore e un privilegio”.

Mastella ha evidenziato inoltre le affinità nei valori legati alla democrazia, alle istituzioni repubblicane e alla tutela delle libertà civili, sociali e politiche, sottolineando il ruolo strategico delle repubbliche baltiche nel quadro europeo e atlantico.

Il primo cittadino ha auspicato che i partecipanti possano conoscere e apprezzare il patrimonio storico e culturale di Benevento, contribuendo anche a rafforzare le relazioni economiche e turistiche con la Lituania.

“Vogliamo mostrare la forza della nostra comunità”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’organizzatrice Ruta Kavaliunaite, che ha scelto Benevento per ospitare un appuntamento così importante per la diaspora lituana in Italia.

“È un onore per me organizzare questo decimo congresso a Benevento”, ha dichiarato l’avvocatessa, spiegando la volontà di portare i connazionali alla scoperta di una città spesso meno conosciuta rispetto alle principali mete campane.

“Spesso la Campania viene associata esclusivamente a Napoli, Pompei o alla Costiera Amalfitana. Benevento è una città accademica, tranquilla e intrisa di una storia millenaria che merita di essere valorizzata”, ha sottolineato.

L’obiettivo, ha aggiunto Kavaliunaite, è lasciare un segno concreto sul territorio, facendo conoscere alle istituzioni e ai cittadini la vitalità della comunità lituana, la sua capacità di fare rete e la volontà di costruire nuove occasioni di integrazione, cooperazione culturale, accademica ed economica.

Per tre giorni, dunque, Benevento diventerà un punto d’incontro tra comunità, istituzioni e culture diverse, offrendo alla città sannita l’opportunità di consolidare un nuovo ponte con la Lituania e, più in generale, con la dimensione internazionale della diaspora europea.