Incendio Taburno, Errico: "Accertare cause e responsabilità" Il Consigliere regionale: "Ora rafforzare la prevenzione”

“Fare piena luce sull’origine degli incendi che hanno interessato il Parco Regionale del Taburno-Camposauro e, parallelamente, rafforzare gli strumenti di prevenzione e monitoraggio del territorio”.

È quanto ha chiesto il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, intervenendo in aula nel corso del Question Time del Consiglio regionale della Campania.

“I roghi sono stati domati e sono tuttora in corso le operazioni di bonifica e monitoraggio delle aree interessate, anche per scongiurare eventuali riattivazioni dei focolai a causa del vento - ha sottolineato Errico - In queste ore è stato fondamentale il lavoro svolto da Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Protezione Civile, Carabinieri, tecnici e operai del Servizio Antincendio Boschivo della Regione Campania, con il supporto dei mezzi aerei regionali e dei Canadair. A tutti loro e ai volontari impegnati sul campo va il mio ringraziamento”. Per Errico, conclusa la fase emergenziale, occorre ora concentrarsi sugli accertamenti. “La dinamica e la contemporaneità degli incendi impongono di verificare con attenzione l’origine dei roghi e ogni eventuale responsabilità, naturalmente attraverso il lavoro delle autorità competenti”. Il consigliere regionale ha espresso inoltre vicinanza ai sindaci, alle amministrazioni e alle comunità interessate, evidenziando la necessità di intervenire anche sul fronte del ripristino ambientale. “Sarà ora necessario valutare rapidamente gli interventi per il recupero degli habitat e degli ecosistemi eventualmente danneggiati. Non possiamo però limitarci alla gestione dell’emergenza - ha aggiunto Errico - Occorre rafforzare il monitoraggio, la manutenzione delle aree boschive e tutte le azioni di prevenzione necessarie a ridurre il rischio di nuovi incendi”.

Errico, componente della Commissione Agricoltura e segretario della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, ha infine riferito di essersi già attivato sul piano istituzionale. “Ho informato il presidente Fico e sono in costante confronto con i presidenti delle due Commissioni, affinché l’attenzione resti alta e si possa intervenire con tempestività. Il Taburno-Camposauro è un patrimonio del Sannio e della Campania: tutelarlo significa difendere il territorio, le comunità e il futuro delle aree interne”.

