Mensa, riunione con presidente Anp: soluzione per le iscrizione oltre il termine A Benevento le scuole comunicheranno platea, con tre criteri di precedenza

Si è svolto un incontro tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino e il presidente dell'Anp (Associazione Nazionale Presidi) Domenico Zerella. La riunione è stata utile per concordare la soluzione per il caso delle iscrizioni oltre il termine alla mensa scolastica. La delibera d'indirizzo della Giunta stabilirà i dettagli tecnici comunque concordati con l'Anp e che si tradurranno così: entro martedì 6 ottobre le scuole comunicheranno i nominativi della platea. Tre i criteri di precedenza fissati dall'Amministrazione: persone con disabilità, figli o figlie di genitori entrambi lavoratori e residenti nella Città di Benevento.

"Questi criteri che abbiamo concordato con il presidente Zerella garantiscono priorità e copriranno quasi l'intera platea, c'è fiducia però di poter accontentare tutti, anche oltre la quota residua consentita che equivale a 100 pasti, in quanto risulta che negli anni passati vi sono state iscrizioni non seguite da una effettiva consumazione del pasto in una quota statistica calcolabile intorno al 20 per cento ", concludono il sindaco e il delegato.

