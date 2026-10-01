Under 21 azzurra: entra Cherubini e vince in Armenia Vittoria sul filo di lana per gli azzurrini di Baldini: gol di Cisse al 96'

Sarà casualità, ma la Nazionale Under 21 salva tutto con un gol al 96' di Cissè, dopo che il giallorosso Cherubini si era visto ribattere il tiro da due metri dell'incredibile portiere dell'Armenia. Vince 1 a 0 la giovane nazionale di Baldini e si riporta a 3 punti dalla Polonia in una partita incredibile, non giocata benissimo, ma nella quale ha colpito due traverse ed ha sbagliato un calcio di rigore. Cherubini è entrato a dieci minuti dalla fine, Baldini lo aveva risparmiato proprio in vista della Polonia, anche perchè il giocatore del Benevento era diffidato e con un altro giallo avrebbe saltato la sfida coi polacchi. Cherubini in un momento in cui la partita sin era abbastanza “sporcata” è stato comunque una spina nel fianco della difesa armena bloccata tutta nella sua area.

La vittoria mette in condizione l'Under 21 di potersi giocare il primo posto ora contro la Polonia a Pescara. Ma dovrà solo vincere.

Nel "frame" di Rai 2, il momento del tiro di Cherubini che ha preceduto il gol di Cissè