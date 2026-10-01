Nuovi alberi e meno asfalto, il Rotary Valle Telesina lancia "Verde Comune" La Presidente Maria Di Santo: “Progetto pilota che ci auguriamo possa estendersi a tutto il Sannio"

Si parte da Telese Terme e Castelvenere con l’obiettivo di estendere l’esperienza al Sannio. Raccolta fondi, partecipazione e sensibilizzazione con associazioni, scuole e comunità.

Piantare nuovi alberi e riqualificare gli spazi pubblici di Telese Terme e Castelvenere per renderli più verdi, ombreggiati e vivibili. È l’obiettivo di “Verde Comune – Rotary per la Valle Telesina”, il progetto presentato questa mattina nella sala consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. Promossa dal Rotary Club Valle Telesina, in collaborazione con il Rotaract Club Valle Telesina, l’iniziativa propone una risposta locale al cambiamento climatico attraverso interventi sul verde e il recupero, dove possibile, della permeabilità del suolo.



Ad aprire la conferenza stampa è stato Vincenzo Fuschini, responsabile organizzativo del progetto, tesoriere del Rotary Club Valle Telesina e vicesindaco di Telese Terme. Sono intervenuti il presidente della Provincia Nino Lombardi, i sindaci di Castelvenere e Telese Terme, Alessandro Di Santo e Giovanni Caporaso, il presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento Emilio Franco e il presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Benevento Angelo Marino. Ha concluso Maria Di Santo, presidente del Rotary Club Valle Telesina.

A sottolineare il valore provinciale è stato il Presidente Lombardi: “Come Provincia rappresentiamo l’intero territorio e riconosciamo il valore di un progetto che affronta un tema di grande attualità. In un tempo in cui i ritmi quotidiani rischiano di farci perdere il senso del bene comune, questo impegno condiviso può rigenerare valori e cambiare la narrazione del Sannio, valorizzandone le realtà di eccellenza”.

Per il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo, la proposta del Rotary arriva in un momento significativo: “Dopo un’estate infuocata, questa idea arriva al momento giusto. Il cambiamento climatico ci impone di ripensare i centri urbani e di valutare anche una rimodulazione del Piano urbanistico comunale. La crisi ambientale deve entrare nelle scelte con cui progettiamo il futuro dei nostri paesi”. Un orientamento condiviso dal sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso: “La cementificazione eccessiva ha prodotto un forte impatto sul territorio. Rivedremo il Puc guardando anche nella direzione indicata da questo progetto, che mette Telese e Castelvenere al centro di un’iniziativa importante e con le potenzialità per espandersi”. Il ruolo del verde nella progettazione è stato al centro dell’intervento di Emilio Franco: “Il verde è una vera e propria infrastruttura, dalla quale dipende sempre più la qualità progettuale. Le scelte che compiamo hanno conseguenze ambientali, economiche e sociali e devono rendere gli spazi più vivibili e fruibili. Abbiamo la responsabilità di trasmettere alle generazioni future il patrimonio che abbiamo ricevuto”.

Angelo Marino, presidente dell'ordine degli Agronomi Forestali, ha sottolineato il valore dell’esperienza per il territorio: “Questo progetto può rappresentare un inizio importante per la nostra provincia e diventare una buona pratica da replicare. Il contributo delle competenze agronomiche e forestali sarà essenziale per accompagnare le scelte e dare qualità agli interventi”.

Ad illustrare il percorso operativo è stata Maria Di Santo, Presidebte del Rotary Club Valle Telesina: “Verde Comune è un progetto pilota che ci auguriamo possa estendersi a tutti i comuni della Valle Telesina e dell’intero Sannio. Il cambiamento climatico ci chiede di ripensare gli spazi in cui viviamo: più alberi, più ombra e, dove possibile, meno asfalto. Ogni comune può beneficiarne. La tutela dell’ambiente rientra nelle 7 aree di intervento del Rotary e vogliamo tradurre questo impegno in un segno tangibile, trasmettendo ai nostri figli la consapevolezza che il cambiamento si costruisce anche prendendosi cura dei propri luoghi”

La presidente ha spiegato che la raccolta fondi si svilupperà da ottobre a gennaio, partendo dall’autofinanziamento del Rotary e coinvolgendo il territorio attraverso salvadanai nelle attività commerciali, donazioni su una piattaforma dedicata e sostegno degli imprenditori alla piantumazione, con targhette di riconoscimento del contributo. La piattaforma sarà destinata esclusivamente alle donazioni; la scelta delle piante, delle dimensioni e dei fornitori seguirà le valutazioni tecniche.

Il progetto gode del patrocinio della Provincia di Benevento, dei Comuni di Telese Terme e Castelvenere e degli Ordini professionali interessati, con il coinvolgimento della parrocchia, di 30 associazioni e di 3 istituti scolastici. Alla raccolta fondi si affiancheranno attività di sensibilizzazione, per rendere la cura del verde un impegno condiviso dalla comunità.

Il prossimo appuntamento sarà il 21 novembre a Telese Terme, con il convegno “Città che respirano. Alberi, suolo e infrastrutture verdi per la Valle Telesina”. La conclusione del progetto è prevista entro giugno 2027.