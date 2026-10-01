Assolti, poi condannati: nuovo processo di appello per Maturo e Di Muzio Benevento. Annullata da Cassazione con rinvio condanna a 2 anni e 8 mesi per una presunta tangente

Erano stati assolti dal Tribunale di Benevento e condannati un anno fa, a 2 anni e 8 mesi, in appello. Una sentenza che la Cassazione, accogliendo il ricorso delle difese, ha annullato con rinvio, disponendo un nuovo giudizio di secondo grado per Giuseppe Maria Maturo (avvocato Marcello Severino), 59 anni, dal maggio del 2014 sindaco di Cusano Mutri, e Remo Di Muzio (avvocati Giuseppe Francesco Massarelli e Patrizia Pastore), 50 anni, geometra libero professionista.

La vicenda, al centro delle indagini dei carabinieri, è quella presunta tangente di 6.500 euro che sarebbe stata chiesta a Bartolomeo Velardo, un imprenditore di Cusano Mutri – parte civile con l'avvocato Giuseppe Maturo - sugli interventi di somma urgenza, già liquidati, per la sistemazione delle sponde del torrente Titerno dopo l'alluvione dell'ottobre 2015.

Nel settembre 2023 il Tribunale sannita li aveva assolti – e lo stesso era accaduto anche per un terzo imputato – perchè il fatto non sussiste, ma la decisione era stata ribaltata, nell'ottobre 2025, dalla Corte di appello, che si era espressa per la responsabilità degli imputati.