Maxi furto di bestiame in alpeggio a Pietraroja: ingenti danni per azienda Preoccupazione tra gli allevatori: spariti 19 capi tra mucche e vitelli: indagano i carabinieri

Li hanno portati via con almeno tre camion, durante la notte, mentre erano in un'area montana di Pietraroja. Si tratta di 19 bovini, 11 mucche e 8 vitelli che stanziavano, per l'alpeggio, sui prati alla località Pesco Rosito, suggestiva località montana a ridosso di un'antica cava situata nel territorio comunale di Pietraroja, in provincia di Benevento nel cuore del Parco Regionale del Matese.

L'amara sorpresa per l'allevatore, titolare di un'azienda della zona, ieri mattina quando si è recato nella zona per controllare i suoi animali ed accertarsi che tutto fosse in ordine.

Tutte le mucche e i vitelli erano spariti, scomparsi nel nulla, presi da qualcuno e fatti salire presumibilmente a bordo di camion adibiti al trasporto animale che poi si sono allontanati dalla zona o percorrendo la strada per Cerreto o per quella per Sepino.

Scattato l'allarme, dell'accaduto sono stati interessati i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Cusano Mutri che hanno ricevuto la denuncia. Avviate le indagini ora si spera che si riescano ad individuare gli autori e a recuperare il bestiame del valore di alcune miglia di euro.

Dopo l'episodio, comprensibilmente preoccupati gli allevatori e gli agricoltori della Valle per il rischio di finire al centro di altri colpi.

Un danno economico importante per l'azienda che come ogni anno aveva scelto l'alpeggio, la pratica tradizionale di trasferire il bestiame (mucche, capre e pecore) nei pascoli di alta montagna durante i mesi estivi. Per il benessere animale.