Benevento, 6 gol al San Marco: Floro prova Romano, domani Simonetti e Verdi Il giovane difensore è andato anche a rete e si è mosso bene per una sessantina di minuti

Sei i gol segnati dal Benevento alla formazione del San Marco dei Cavoti che milita nel campionato di prima categoria. Da parte dei giallorossi (in maglia nera) sono andati a segno Mignani, Giugliano, Schimmenti, Romano, Del Gaudio e Soprano.

A scendere in campo un manipolo di giovani della Primavera, rinforzati dai vari Esposito, Logan, Schimmenti e Mignani, oltre che da ragazzi della “cantera” che hanno già provato l'ebbrezza di esordire in prima squadra, come Del Gaudio e Donatiello, Giugliano e Battista. Un solo osservato speciale, Raffaele Romano, reduce dall'infortunio ai tendini della caviglia subito la sera della sfida di Coppa Italia contro il Ravenna il 9 agosto. Il giovane difensore giallorosso è tornato in campo dopo quasi due mesi, già tirato a lucido e pronto a rimettersi in gioco. E' rimasto in campo per una sessantina di minuti ed ha anche segnato un gol. Floro lo ha utilizzato da esterno destro difensivo nella linea a quattro di retroguardia. Non sono, invece entrati, insieme ai cosiddetti “titolarissimi” (tutti presenti alla gara e arrivati insieme agli altri col Bus societario), Simonetti e Verdi, che hanno ripreso, così come Romano, ad allenarsi con i compagni della prima squadra.

Floro Flores ha fatto intendere che li proverà domani nella amichevole in programma allo Stirpe di Frosinone.

Ovvio che rimarranno a casa tutti i giovani della Primavera che oggi sono stati protagonisti della sfida in terra fortorina. Per la cronaca sono andati a segno Giugliano, Schimmenti, Romano, Mignani, Del Gaudio e Soprano.

SAN MARCO DEI CAVOTI-BENEVENTO 0-6

ASD SAN MARCO DEI CAVOTI : 1 Truocchio; 24 Agrella, 10 Celentano, 16 De Girolamo, 14 Fall, 96 Manco, 28 Moccia, 8 Petroccia, 3 Pizzi, 6 Sambou, 21 Santillo. A disp.: 23 Njie, 12 Laperuta, 4 Ascione, 15 Beruhulia, 19 Galasso, 11 Iapozzuto, 17 Mancini, 20 Mascia, 7 Pannella, 30 Saydi. All. Vincenzo Monteforte

BENEVENTO CALCIO (4-3-3): 1 Esposito; 3 Scarpitella, 5 Formicola, 6 Jerradi, 2 Romano; 10 Del Gaudio, 4 Donatiello, 8 Grilli; 11 Logan, 7 Schimmenti, 9 Mignani. A disp.: 12 Sylla, 13 Paolini, 14 Viscovo, 15 Manuzzi, 16 Petrizzo, 17 Battista, 18 Soprano, 19 Giugliano. All. Antonio Floro Flores

Marcatori: Giugliano, Schimmenti, Romano, Mignani, Del Gaudio, Soprano