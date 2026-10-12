Presidio sanitario Colle Sannita, dislocazione solo temporanea per un anno Riunione a Benevento tra sindaci e direttore dell'Asl, Spinosa

Presieduta dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, si è svolta stamane a Palazzo Mosti una riunione del Comitato di rappresentanza dei sindaci Asl, avente ad oggetto la dislocazione temporanea del presidio sanitario di Colle Sannita. La direttrice generale dell'Asl Tiziana Spinosa, presente all'incontro, ha garantito che il trasferimento presso una struttura di San Marco dei Cavoti ha natura provvisoria: in 12 mesi il presidio tornerà nella sede di via Aldo Moro a Colle Sannita, in un immobile riqualificato, anche attraverso interventi di efficientamento energetico, sicurezza sismica e potenziato con i servizi di telemedicina. Garantita, invece, a Colle Sannita i servizi di veterinaria per i quali è stato reperito un immobile idoneo. Soddisfazione espressa per tale soluzione dai sindaci dell'Alto Tammaro presenti all'incontro ossia Michele Iapozzuto (Colle Sannita), Giuseppe Bozzuto (Castelpagano) e Gianclaudio Golia (Circello). Hanno altresì partecipato alla riunione il sindaco di Apice e componente del Comitato Angelo Pepe, il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro e il consigliere delegato alle Politiche sanitarie di Palazzo Mosti Luca De Lipsis.

