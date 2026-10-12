Sant’Agata de' Goti. Renato Lombardi lascia il Consiglio comunale dopo 28 anni “Una scelta personale, porto con me la gratitudine verso la mia comunità”

Dopo 28 anni consecutivi in Consiglio comunale a Sant’Agata de’ Goti, Renato Lombardi lascia Palazzo San Francesco. Una decisione che ‘chiude’ una lunga stagione di impegno politico e amministrativo nella comunità santagatese, iniziata quasi tre decenni fa e proseguita attraverso amministrazioni, maggioranze, minoranze e stagioni politiche differenti, mantenendo sempre al centro il rapporto con il territorio e con i cittadini.

Al lungo percorso amministrativo in ambito comunale si aggiungono 12 anni da consigliere provinciale alla Rocca dei Rettori. Lombardi fu eletto per la prima volta nel 2008, quando le elezioni provinciali prevedevano ancora il voto diretto dei cittadini. Nel 2014 arrivò la riconferma, nella nuova fase elettorale introdotta dalla riforma Delrio, che affidò l’elezione del Consiglio provinciale agli amministratori locali.

Un percorso significativo, culminato anche nell’ultima tornata elettorale comunale, quando Lombardi si è candidato con la lista Radici è Futuro. La lista non è riuscita a conquistare la vittoria, ma le 453 preferenze ottenute hanno confermato un consenso personale maturato nel corso degli anni.

Ora la decisione di lasciare il Consiglio comunale, formalizzata con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio e al sindaco, dopo una lunga riflessione e per motivazioni esclusivamente personali.

“Non è stata una decisione semplice. Dopo 28 anni di impegno amministrativo, lasciare il Consiglio comunale significa chiudere un capitolo importante della mia vita, fatto di esperienze, confronti, battaglie, soddisfazioni e anche difficoltà. È stata una scelta ponderata, maturata nel tempo e legata esclusivamente a motivazioni personali”, dichiara Renato Lombardi.

Nel corso della sua esperienza, Lombardi ha attraversato diverse fasi della vita politica locale, confrontandosi con amministrazioni e schieramenti differenti e contribuendo al dibattito istituzionale della comunità santagatese. Un impegno che si è esteso anche alla dimensione provinciale, consentendogli di vivere da protagonista una parte importante della storia amministrativa del territorio.

“In questi anni ho avuto il privilegio di rappresentare la mia comunità e di partecipare a una parte significativa della storia istituzionale di Sant’Agata de’ Goti e della Provincia di Benevento. Ho sempre cercato di vivere il mio ruolo con senso di responsabilità, nella convinzione che l’impegno politico e amministrativo debba avere come riferimento principale il bene della collettività”, prosegue Lombardi.

Il pensiero va soprattutto ai cittadini che, nel corso di quasi tre decenni, gli hanno accordato fiducia, consentendogli di ricoprire incarichi elettivi e di rappresentare la comunità sia in Consiglio comunale sia in quello provinciale.

“Il ringraziamento più grande va ai cittadini che, nel corso di questi 28 anni, mi hanno dato fiducia e mi hanno consentito di rappresentarli. A loro va il mio grazie più sincero. Desidero ringraziare anche tutti coloro che hanno condiviso con me questo lungo percorso, sostenendo idee e progetti e affrontando insieme momenti importanti, così come quanti, pur da posizioni differenti, hanno contribuito al confronto politico e istituzionale. Il rispetto delle diverse opinioni è un valore fondamentale della vita democratica”. Le dimissioni non rappresentano, nelle parole di Lombardi, un distacco dalla città, ma la conclusione di una fase del proprio impegno istituzionale. Resta intatto il legame con Sant’Agata de’ Goti, con il suo territorio e con le persone che ne costituiscono l’identità.

“Lascio il Consiglio comunale con serenità, consapevole di aver dedicato una parte importante della mia vita alla mia Città. Ventotto anni rappresentano un tratto significativo del mio percorso umano e politico, che porterò sempre con me. Si chiude un’esperienza istituzionale, ma non cambia il legame con Sant’Agata de’ Goti, con il suo territorio e con la sua comunità. Un legame che resterà intatto, accompagnato dalla gratitudine e dall’affetto che continuo a nutrire per la mia città”.

Dopo quasi tre decenni di presenza nelle istituzioni, Renato Lombardi saluta dunque il Consiglio comunale, portando con sé l’esperienza maturata, le relazioni costruite e il ricordo delle tante battaglie affrontate nel corso degli anni.

“Mi dimetto con la consapevolezza di aver dato il mio contributo e con la riconoscenza verso quanti mi hanno accompagnato in questo cammino. È stato un percorso importante, umano prima ancora che politico, che conserverò sempre tra le esperienze più significative della mia vita. A tutti rivolgo il mio saluto e il mio più sincero grazie”, conclude Lombardi.

