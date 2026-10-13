Indice criminalità 2026: Benevento tra le province più sicure d'Italia Il plauso di Mastella e Lombardi: "Dato prezioso e importante

"La città e la provincia di Benevento restano tra le province più sicure d’Italia. L’annuale classifica de Il Sole 24 Ore certifica che la provincia sannita resta un luogo dove delitti e crimini non sono certo del tutto assenti, ma si registrano in dimensione minore rispetto al resto del Paese: siamo la provincia più sicura della Campania e al quart'ultimo posto su scala nazionale con una diminuzione dei reati nel complesso pari al 3,5 per cento rispetto al dato già positivo del 2025", lo spiegano in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi a margine dei dati pubblicati su Il Sole 24 Ore, 'Indice di criminalità 2026'. "Il quart’ultimo posto per delitti denunciati ogni 100mila abitanti è un dato per cui ringraziamo i cittadini anzitutto che preservano questo indicatore prezioso e parimenti le forze dell’ordine che vigilano sul territorio. Si tratta di numeri confortanti anche per la promozione turistica del territorio, una incidenza così bassa di reati incoraggia a scegliere le terre sannite, piene di bellezze ed eccellenze, come luoghi ideali per visitatori di ogni età e fascia sociale”.

