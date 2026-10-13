Al Teatro Romano di Benevento arte e cultura per la prevenzione Il 15 ottobre “Una, nessuna e centomila appuntamento dedicato alla salute

Unire cultura, arte e impegno sociale per promuovere la prevenzione e la tutela della salute femminile. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Una, nessuna e centomila”, in programma giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 15.30, presso il Teatro Romano di Benevento, nell’ambito del Mese della prevenzione – Ottobre 2026.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra la Direzione regionale Musei nazionali Campania – Direzione del Teatro Romano di Benevento e l’Associazione Rosa Samnium APS, con la volontà di trasformare un luogo della cultura in uno spazio di incontro, riflessione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della salute delle donne.

Protagonista dell’evento sarà la rappresentazione teatrale “Una, nessuna e centomila”, attraverso la quale il linguaggio dell’arte diventa strumento per affrontare temi di particolare rilevanza sociale e per contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione.

La scelta del Teatro Romano di Benevento come luogo dell’iniziativa assume un particolare valore simbolico: un monumento straordinario, patrimonio della storia e della cultura del territorio, che per l’occasione si apre a un momento di partecipazione e sensibilizzazione rivolto alla comunità.

«La cultura non è soltanto conservazione e valorizzazione del patrimonio, ma anche capacità di dialogare con la società e di contribuire alla crescita della comunità – sottolinea la Direzione del Teatro Romano di Benevento –. L’iniziativa rappresenta un'importante occasione per mettere il patrimonio culturale al servizio di un messaggio di grande valore sociale come quello della prevenzione».

«Abbiamo voluto fortemente questa collaborazione perché crediamo che la prevenzione debba essere raccontata e condivisa attraverso linguaggi capaci di arrivare alle persone – dichiara la Presidente di Rosa Samnium APS, Dott.ssa Maria Pia De Chiara –. Il teatro, la cultura e la bellezza di un luogo come il Teatro Romano possono contribuire a rendere ancora più forte il messaggio che vogliamo lanciare: prendersi cura della propria salute significa prendersi cura di sé e del proprio futuro».

Nel corso del mese di ottobre, nell’ambito della collaborazione, è inoltre prevista la possibilità di illuminare di rosa il Teatro Romano, quale segno simbolico di adesione alle iniziative dedicate alla prevenzione e alla salute femminile, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti e con le esigenze di tutela e sicurezza del monumento.

L’iniziativa conferma la volontà della Direzione regionale Musei nazionali Campania – Direzione del Teatro Romano di Benevento e di Rosa Samnium APS di promuovere occasioni di collaborazione tra istituzioni culturali e realtà associative del territorio, valorizzando il patrimonio culturale anche come luogo di confronto, partecipazione e crescita della comunità.