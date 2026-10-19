Scherma. Successi per l’Accademia Olimpica Beneventana "Maestro Antonio Furno" Prima Prova di qualificazione regionale Cadetti di spada, disputata a Napoli

Nuovi entusiasmanti successi per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, grande protagonista della Prima Prova di qualificazione regionale Cadetti di spada, disputata nello scorso fine settimana a Napoli. Il club sannita ha conquistato un oro e un bronzo in campo femminile, ottenendo inoltre numerosi pass per le qualificazioni alle fasi nazionali e confermandosi sempre più ai vertici della scherma regionale.

A salire sul gradino più alto del podio è stata Giulia Caporaso, autrice di un percorso netto che l’ha condotta alla medaglia d’oro nella categoria Cadetti. Per la giovane spadista giallorossa è arrivato anche un prestigioso secondo posto nella categoria Giovani, risultato che impreziosisce ulteriormente una prova di assoluto livello. Sul podio anche Chiara Novelli, che ha conquistato un brillante terzo posto, completando così l’eccellente bottino dell’Accademia in campo femminile.

Ottimi anche l’ottavo posto di Sofia Luongo e il nono di Elena Adriana Baldini: entrambe, insieme a Caporaso e Novelli, hanno staccato il pass per le qualificazioni alle fasi nazionali. Nella stessa categoria sono giunte buone indicazioni anche dalle prove di Alessandra Muccio e Mariagiovanna Raffio, protagoniste di prestazioni positive e combattute.

In campo maschile, da sottolineare l’ottimo undicesimo posto di Antonio Di Domenico, piazzamento che gli vale l’accesso alle qualificazioni nazionali. Nella stessa categoria hanno offerto prove di valore anche Riccardo De Lerma, Stefano Fucci, Antonio Del Viscovo, Marco Pirolla e Matteo Parente, confermando la qualità e la profondità del gruppo sannita.

I risultati ottenuti a Napoli premiano ancora una volta l’eccellente lavoro dello staff tecnico, composto dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dal tecnico Martina Corradino, che con competenza, passione e dedizione accompagna quotidianamente la crescita degli atleti. Un impegno costante che consente all’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” di consolidare il proprio ruolo di leader nel panorama schermistico regionale e di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti nazionali.