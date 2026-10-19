Confagricoltura Benevento, il Presidente Casazza incontra l’Arcivescovo Autuoro Il mondo agricolo sannita all’insegna del dialogo e della condivisione

Si è svolto questa mattina l’incontro tra una delegazione di Confagricoltura Benevento, guidata dal Presidente Antonio Casazza, e Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Michele Autuoro, Arcivescovo Metropolita di Benevento.

L’incontro ha rappresentato il primo momento di avvicinamento e confronto tra l’Arcivescovo e il mondo agricolo sannita, offrendo l’opportunità di condividere temi e prospettive legati al ruolo che il comparto agricolo riveste sotto il profilo economico, sociale e culturale.

Nel corso del colloquio, il Presidente Antonio Casazza ha potuto illustrare l’impegno di Confagricoltura Benevento nella rappresentanza delle imprese agricole, nella valorizzazione del settore primario e nel sostegno alle comunità e alle realtà produttive locali.

L’agricoltura, infatti, non costituisce soltanto una risorsa economica fondamentale, ma rappresenta anche un elemento identitario del Sannio, contribuendo alla salvaguardia del territorio, alla tutela delle tradizioni e alla coesione delle comunità locali.

La visita ha costituito, inoltre, un’importante occasione per avviare un dialogo tra il mondo agricolo e la Chiesa locale, nella consapevolezza che l’attenzione alle persone, la valorizzazione del territorio e la collaborazione tra le diverse realtà della comunità possano contribuire a promuovere percorsi condivisi di crescita e sviluppo.

Confagricoltura Benevento ringrazia Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Michele Autuoro per la disponibilità e l’accoglienza, auspicando che questo primo incontro possa rappresentare l’inizio di un proficuo rapporto di dialogo e collaborazione nell’interesse del territorio e dell’intera comunità sannita.