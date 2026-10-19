Le aree interne al centro della relazione di Schlein all'assemblea Pd di Roma Marcantonio: "Una svolta è davvero possibile"

"Dalle risorse per i servizi e le imprese al superamento della classificazione prevista dalla legge Calderoli, fino al diritto a restare: tre proposte di legge per contrastare lo spopolamento e rilanciare le comunità delle aree interne e montane.

Di ritorno dalla bella Assemblea nazionale del PD tenutasi ieri (18 ottobre) a Roma, c’è la consapevolezza che finalmente possa iniziare il percorso per concretizzare la svolta che attendono le aree interne e montane" così Filomena Marcantonio Segretaria provinciale del PD Sannita.

"Elly Schlein ha sempre sostenuto che non esistono aree marginali, ma aree che sono state marginalizzate. È da questo dato che bisogna ripartire per implementare una nuova politica per le aree interne e montane, capace di restituire opportunità, servizi e prospettive alle comunità che vivono questi territori.

A fondamento di questa impostazione ci sono tre proposte di legge presentate in Parlamento a prima firma della nostra segreteria nazionale. La prima prevede uno stanziamento di 6 miliardi di euro per sostenere le imprese, migliorare la viabilità provinciale e comunale, introdurre incentivi per medici e insegnanti e riconoscere il valore dei servizi ecosistemici. La seconda punta a superare la classificazione introdotta dalla legge Calderoli e le distorsioni che produce sui territori e sulle comunità montane. La terza, infine, afferma il principio del diritto a restare, garantendo alle persone la possibilità di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro nei luoghi in cui sono nate o hanno scelto di vivere.

Si tratta di proposte tangibili, che indicano una direzione precisa e offrono strumenti concreti per intervenire sulle criticità che da troppo tempo penalizzano questi territori. Non è accettabile che intere comunità siano private delle risorse e dei servizi necessari per garantire pari diritti e opportunità ai cittadini.

Dopo decenni di vuote promesse, urge un cambio di passo.

Le aree interne non chiedono assistenza, ma investimenti, servizi, infrastrutture e politiche capaci di riconoscerne il valore strategico per l'intero Paese. Dall’Assemblea nazionale parte, con la guida di Elly Schlein, un percorso chiaro e realistico per trasformare queste proposte in risultati, superando disuguaglianze e abbandono.

L'obiettivo è costruire una nuova stagione di politiche per le aree interne e montane, affinché il diritto a restare non sia soltanto un principio, ma una possibilità esigibile da tutte e tutti".