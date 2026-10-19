Benevento, i dati statistici sono ancora brillanti Terzo posto tra le difese meno perforate, settimo per quanto riguarda i migliori attacchi del girone

Il pari con il Vicenza ha suscitato un bel po' di rammarico, ma non ha peggiorato di molto la situazioni della strega. Che è ancora in zona play off nella classifica generale (11 pt) ad appena tre lunghezze dal secondo posto occupato dal Mantova (14 pt) e con un vantaggio di 4 punti dal limite della zona play out detenuta per il momento dalla Cremonese (7 punti).

Anche i numeri di altre statistiche sono ancora più che soddisfacenti: i 10 gol realizzati valgono il 7° posto tra le squadre che hanno segnato di più, mentre i 7 subiti valgono ancora il terzo posto tra le difese meno perforate, insieme a Palermo e Carrarese, dietro solo Ascoli (5) e Sudtirol (6).

C'è anche un numero che vale la prima posizione: è quello dei gol subiti in trasferta, uno solo. Ma qui conta molto l'aver giocato finora solo due partite lontano dal Vigorito (sconfitta per 1 a 0 ad Ascoli, vittoria con lo stesso punteggio a Carrara).

Dieci gol segnati da otto giocatori diversi

E' un dato che fa riflettere quello dei gol segnati. La squadra giallorossa non ha solo un punto di riferimento in attacco, ma tanti ottimi giocatori che possono andare a segno in ogni momento della gara. Dei dieci gol segnati solo Salvemini e Siatounis hanno messo la loro firma per due volte. Poi sono andati a segno Pierozzi, Kouan, Prisco, Cherubini, Lamesta e Okereke.

Un dato interessante per quel che riguarda i gol segnati sono gli Xg, ovvero le occasioni che sarebbero potute diventare dei gol veri. Nella classifica generale il Benevento è quinto con 1.55 Xg, secondo a Sampdoria, Pisa, Palermo e Verona. Il dato ha due differenti modi di lettura: da una parte indica che la squadra è in grado di costruire tante palle gol, dall'altra, purtroppo, anche di sciuparle. Il dato statistico aumenta in casa diventando 1.79, che vale alla strega addirittura il quarto posto dietro Modena, Sampdoria e Pisa. E' il dato su cui bisogna lavorare tanto, perchè rendere più concreti gli attacchi vuol dire vincere di più e avere una classifica migliore.