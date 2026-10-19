Divieti di sosta su parte di viale Mellusi, rampa Annunziata e piazza Santa Rita Mercoledì 21 ottobre per la pulizia straordinaria delle caditoie e per lavori

Mercoledì 21 ottobre e giovedì 22 ottobre, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, il tratto di viale Mellusi compreso tra l'incrocio con via Meomartini e l'incrocio con via Nicola Sala sarà interessato dall'esecuzione dell'intervento di pulizia straordinaria delle caditoie ivi ubicate.



Pertanto, nei suddetti giorni è stata prevista l'istituzione di divieti di sosta con rimozione, che nella giornata di mercoledì 21 interesseranno il lato destro del senso di marcia e giovedì 22 il lato sinistro.

Inoltre, a partire dalla mattinata di mercoledì 21 ottobre, contestualmente all'inizio delle attività di allestimento dell'area cantiere funzionale all'esecuzione dei lavori per il completamento del restauro della Chiesa della SS. Annunziata nell'ambito del progetto promosso da Soprintendenza e Ministero della Cultura, l'area di piazzetta Santa Rita limitrofa a via Annunziata sarà interamente interdetta al transito e alla sosta veicolare, anche nei confronti dei residenti titolari di autorizzazione al transito e sosta in Ztl Annunziata, per tutta la durata dell'intervento che, salvo conclusione anticipata dovrebbe concludersi, entro e non oltre fine aprile 2027.



Sempre a partire dalla mattinata di mercoledì 21 ottobre, su via Rampa Annunziata, nel solo tratto dal civico 12 al civico 4, scatterà il divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta e valenza anche nei confronti dei titolari di autorizzazione al transito e sosta in Ztl Annunziata, a causa della necessità di garantire la circolazione in ragione del restringimento della carreggiata conseguente dall'installazione di un ponteggio funzionale alla realizzazione dell'intervento di restauro anche sul prospetto meridionale della Chiesa.