My Benevento e BiA al centro del confronto sull’innovazione nelle aree interne Il Comune di Benevento presente alla 7ª edizione degli Stati generali delle città intelligenti

Il percorso di innovazione e transizione digitale del Comune di Benevento sarà protagonista domani, martedì 20 ottobre, a City Vision, nell’ambito del tavolo di lavoro “Territori interconnessi: la Smart City nelle isole, terre alte e aree interne – Innovazione nei territori periferici, insulari e nelle aree interne”.

La cornice è costituita dalla 7ª edizione degli Stati generali delle città intelligenti (in programma a Padova il 19 e 20 ottobre 2026), l'evento nazionale dedicato al confronto tra amministrazioni pubbliche, imprese e ricercatori sulle sfide urbane del futuro. A rappresentare il Comune sarà Mario De Chenno, Responsabile del Servizio Transizione al Digitale, che porterà l’esperienza di Benevento nel confronto dedicato al ruolo delle tecnologie e delle nuove infrastrutture nel ridurre i divari territoriali e migliorare qualità, accessibilità e sostenibilità dei servizi pubblici. Al centro dell’intervento il percorso avviato con MY BENEVENTO – Città Digitale, il progetto con cui l’Amministrazione sta costruendo un ecosistema integrato di servizi, dati e infrastrutture digitali, e BiA – Benevento in App, l’app ufficiale pensata per rendere più semplice e immediato l’accesso dei cittadini ai servizi comunali. My Benevento rappresenta un modello di trasformazione che va oltre la semplice digitalizzazione delle procedure: interoperabilità, principio Once Only, Fascicolo Digitale del cittadino, nuova infrastruttura in fibra, servizi online e sperimentazione dell’Intelligenza Artificiale amministrativa concorrono alla costruzione di una Pubblica Amministrazione più connessa, accessibile e capace di rispondere alle esigenze del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della transizione digitale sostenibile, intesa non soltanto come evoluzione tecnologica, ma come strumento per ridurre distanze, semplificare l’accesso ai servizi, favorire l’inclusione e rafforzare la capacità delle aree interne di offrire opportunità e servizi di qualità.

«La vera sfida della trasformazione digitale non è introdurre semplicemente nuove tecnologie, ma riuscire a integrarle in un modello di città che metta al centro le persone, i servizi e il territorio», sottolinea Mario De Chenno. «Con My Benevento stiamo lavorando proprio in questa direzione: costruire un’infrastruttura digitale capace di far dialogare sistemi e informazioni e, attraverso strumenti come BiA, rendere più semplice e diretto il rapporto quotidiano tra cittadino e Amministrazione. Per una realtà come Benevento, innovazione e sostenibilità digitale rappresentano anche un’opportunità per ridurre le distanze e rafforzare l’attrattività e la qualità dei servizi del territorio». Il tavolo di lavoro si svolgerà allo Spazio Siani e vedrà la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche, università, centri di ricerca e imprese impegnati sui temi delle Smart City, della connettività e dell’innovazione territoriale. Info e riferimenti: https://mybenevento.comune.benevento.it/

