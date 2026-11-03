LILT Benevento e Panathlon Club Benevento: siglato protocollo di collaborazione Una sinergia per promuovere la cultura della prevenzione

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento e il Panathlon Club Benevento hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione finalizzato a sviluppare iniziative comuni di sensibilizzazione, informazione e promozione della salute, attraverso la diffusione della cultura della prevenzione e dei valori positivi dello sport. L'accordo nasce dalla consapevolezza che la tutela della salute non passa soltanto attraverso la diagnosi e le cure, ma soprattutto attraverso l'educazione, la prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita. In questo percorso, l'attività fisica, la sana alimentazione, il rispetto del proprio corpo e la consapevolezza dell'importanza della prevenzione rappresentano strumenti fondamentali per il benessere individuale e collettivo. Due associazioni, due ambiti di impegno diversi, ma una comune visione: mettere la persona al centro e contribuire alla crescita di una comunità più sana, consapevole e solidale. La LILT di Benevento, da sempre impegnata nella prevenzione oncologica, nella diagnosi precoce e nella diffusione della cultura della salute, trova nel Panathlon Club un interlocutore privilegiato per rafforzare il proprio messaggio, raggiungendo nuovi contesti sociali e, in particolare, il mondo dello sport, delle famiglie e dei giovani. Il Panathlon, dal canto suo, promuove da sempre lo sport come strumento di formazione, inclusione e crescita umana, valorizzandone i principi etici, il fair play, il rispetto delle regole, l'amicizia e la solidarietà. Valori che si integrano pienamente con la missione della LILT e con la necessità di diffondere una cultura del benessere che coinvolga ogni fascia della popolazione. “Questo protocollo rappresenta un'importante opportunità per ampliare il raggio d'azione della cultura della prevenzione -dichiara il dott. Antonio Febbraro, oncologo e presidente della LILT di Benevento-. Sappiamo quanto sia importante intervenire prima che la malattia si manifesti, promuovendo comportamenti consapevoli e stili di vita corretti. L'attività fisica, insieme a una sana alimentazione e all'eliminazione dei fattori di rischio modificabili, costituisce un elemento fondamentale nella promozione della salute. Collaborare con il Panathlon significa poter trasmettere questi messaggi attraverso il linguaggio universale dello sport, coinvolgendo soprattutto i giovani e le famiglie. La prevenzione deve diventare un patrimonio culturale condiviso, un'abitudine quotidiana e una responsabilità collettiva. Sono convinto che dall'incontro tra le nostre due realtà potranno nascere iniziative di grande valore per il territorio”. Soddisfazione viene espressa anche dalla presidente del Panathlon Club Benevento, la dott.ssa Danila Vitale, che sottolinea il valore educativo e sociale dell'intesa: “Lo sport non è soltanto competizione, allenamento e raggiungimento di risultati, ma è soprattutto uno straordinario strumento di educazione alla vita. Insegna il rispetto, la disciplina, la lealtà, la solidarietà e la capacità di prendersi cura di sé e degli altri. La collaborazione con la LILT di Benevento ci offre l'opportunità di rafforzare ulteriormente questa nostra missione, collegando i valori dello sport a un tema fondamentale come quello della tutela della salute. Crediamo fortemente che educare al movimento, promuovere stili di vita sani e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione significhi investire nel futuro delle nuove generazioni. Il protocollo che sottoscriviamo oggi non è soltanto un accordo tra due associazioni, ma l'inizio di un percorso condiviso nel quale etica sportiva, solidarietà e attenzione alla persona diventano strumenti concreti di crescita per tutta la comunità”. La collaborazione si tradurrà in incontri divulgativi, giornate dedicate alla prevenzione, iniziative sportive e di sensibilizzazione, campagne informative, attività rivolte alla comunità e momenti di confronto con esperti del settore sanitario e del mondo sportivo. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani, affinché possano acquisire fin dall'età scolastica la consapevolezza che il benessere si costruisce attraverso scelte quotidiane responsabili e che lo sport rappresenta un alleato prezioso non soltanto per la salute fisica, ma anche per quella psicologica e relazionale. In questo senso, la collaborazione LILT e Panathlon inizierà, già a breve, con il progetto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dedicato agli studenti (degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado): “Guadagnare Salute con la LILT”. La firma del protocollo segna dunque l'avvio di una collaborazione che intende andare oltre la dimensione formale dell'accordo, trasformandosi in un impegno concreto a favore del territorio sannita. Perché prevenzione e sport parlano la stessa lingua: quella della vita, del rispetto e della cura della persona. E quando questi valori si incontrano, diventano una forza capace di generare salute, solidarietà e futuro.