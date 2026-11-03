Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo il weekend

Vittorie per la Primavera e l'under 17 che compiono un balzo in avanti importante

benevento le classifiche del settore giovanile dopo il weekend
Benevento.  

Altro weekend positivo per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Hanno riposato le under 16 e 15, mentre sono arrivate delle importanti vittorie per la Primavera e le under 17. Le due squadre giallorosse hanno vinto all'Avellola contro, rispettivamente, Perugia e Palermo. La truppa di Panarelli ha agganciato il secondo posto della classifica, a tre lunghezze dalla capolista Catanzaro. L'under 17, invece, e al sesto posto, a un tiro di schioppo dalla zona play off. 

Primavera, la classifica

Catanzaro 19
Benevento 16
Perugia 15
Palermo 15
Monopoli 12
Bari 12
Avellino 12
Latina 11
Pescara 11
Napoli 9
Spezia 7
Pisa 6
Cosenza 4
Frosinone 4
Ascoli 2
Salernitana 1

Under 17, la classifica

Roma 22
Fiorentina 19
Empoli 15
Napoli 15
Lazio 14
Benevento 12
Avellino 12
Lecce 12
Ascoli 9
Catanzaro 8
Frosinone 7
Juve Stabia 7
Palermo 6
Arezzo 2

Under 16, la classifica

Roma 21
Fiorentina 16
Empoli 16
Lazio 15
Lecce 15
Catanzaro 10
Napoli 10
Benevento 9
Juve Stabia 7
Ascoli 7
Arezzo 7
Palermo 4
Frosinone 1
Avellino 0

Under 15, la classifica

Napoli 18
Benevento 15
Lazio 14
Fiorentina 14
Roma 12
Lecce 12
Catanzaro 10
Frosinone 8
Empoli 7
Arezzo 7
Ascoli 6
Juve Stabia 6
Avellino 4
Palermo 2

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