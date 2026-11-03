Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo il weekend

Altro weekend positivo per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Hanno riposato le under 16 e 15, mentre sono arrivate delle importanti vittorie per la Primavera e le under 17. Le due squadre giallorosse hanno vinto all'Avellola contro, rispettivamente, Perugia e Palermo. La truppa di Panarelli ha agganciato il secondo posto della classifica, a tre lunghezze dalla capolista Catanzaro. L'under 17, invece, e al sesto posto, a un tiro di schioppo dalla zona play off.
Primavera, la classifica
Catanzaro 19
Benevento 16
Perugia 15
Palermo 15
Monopoli 12
Bari 12
Avellino 12
Latina 11
Pescara 11
Napoli 9
Spezia 7
Pisa 6
Cosenza 4
Frosinone 4
Ascoli 2
Salernitana 1
Under 17, la classifica
Roma 22
Fiorentina 19
Empoli 15
Napoli 15
Lazio 14
Benevento 12
Avellino 12
Lecce 12
Ascoli 9
Catanzaro 8
Frosinone 7
Juve Stabia 7
Palermo 6
Arezzo 2
Under 16, la classifica
Roma 21
Fiorentina 16
Empoli 16
Lazio 15
Lecce 15
Catanzaro 10
Napoli 10
Benevento 9
Juve Stabia 7
Ascoli 7
Arezzo 7
Palermo 4
Frosinone 1
Avellino 0
Under 15, la classifica
Napoli 18
Benevento 15
Lazio 14
Fiorentina 14
Roma 12
Lecce 12
Catanzaro 10
Frosinone 8
Empoli 7
Arezzo 7
Ascoli 6
Juve Stabia 6
Avellino 4
Palermo 2