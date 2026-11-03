Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo il weekend Vittorie per la Primavera e l'under 17 che compiono un balzo in avanti importante

Altro weekend positivo per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Hanno riposato le under 16 e 15, mentre sono arrivate delle importanti vittorie per la Primavera e le under 17. Le due squadre giallorosse hanno vinto all'Avellola contro, rispettivamente, Perugia e Palermo. La truppa di Panarelli ha agganciato il secondo posto della classifica, a tre lunghezze dalla capolista Catanzaro. L'under 17, invece, e al sesto posto, a un tiro di schioppo dalla zona play off.

Primavera, la classifica

Catanzaro 19

Benevento 16

Perugia 15

Palermo 15

Monopoli 12

Bari 12

Avellino 12

Latina 11

Pescara 11

Napoli 9

Spezia 7

Pisa 6

Cosenza 4

Frosinone 4

Ascoli 2

Salernitana 1

Under 17, la classifica

Roma 22

Fiorentina 19

Empoli 15

Napoli 15

Lazio 14

Benevento 12

Avellino 12

Lecce 12

Ascoli 9

Catanzaro 8

Frosinone 7

Juve Stabia 7

Palermo 6

Arezzo 2

Under 16, la classifica

Roma 21

Fiorentina 16

Empoli 16

Lazio 15

Lecce 15

Catanzaro 10

Napoli 10

Benevento 9

Juve Stabia 7

Ascoli 7

Arezzo 7

Palermo 4

Frosinone 1

Avellino 0

Under 15, la classifica

Napoli 18

Benevento 15

Lazio 14

Fiorentina 14

Roma 12

Lecce 12

Catanzaro 10

Frosinone 8

Empoli 7

Arezzo 7

Ascoli 6

Juve Stabia 6

Avellino 4

Palermo 2