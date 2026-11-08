A Benevento torna "InCanto di Natale": dal 21 novembre al 10 gennaio Inaugurazione sabato 21 alle 17 in piazza Risorgimento

Benevento si prepara a vestirsi di luci e colori per le festività natalizie. Il sindaco Clemente Mastella annuncia l’XI edizione di “InCanto di Natale”, la manifestazione diretta da Renato Giordano che, dal 21 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, accompagnerà cittadini e visitatori con luminarie, spettacoli, musica e iniziative dedicate a grandi e piccoli.

Ad aprire ufficialmente il cartellone sarà sabato 21 novembre, alle ore 17, in piazza Risorgimento, con il Coro delle Voci Bianche e l’accensione del Grande CantAlbero. A seguire, spazio alla musica della Boomerang Orkestra e alle performance di acrobatica aerea al cerchio. In programma anche la Parata dei Cartoni Animati, la presenza di Babbo Natale e una giostra carosello gratuita per i bambini.

Tra le novità di questa edizione, il trasferimento del CantAlbero da piazza Castello a piazza Risorgimento, che diventerà uno dei principali punti di riferimento delle festività. Ma l'atmosfera natalizia non si limiterà a questa piazza: il progetto prevede un percorso di illuminazioni e installazioni scenografiche diffuso in diverse zone della città. Coinvolte piazza Santa Sofia e piazza Federico Torre, mentre lungo corso Garibaldi le decorazioni si ispireranno al mondo dello Schiaccianoci. Novità sono previste anche nell'area della Rocca dei Rettori, dove si valuta un allestimento con una giostra natalizia.

Un progetto che punta, dunque, a coinvolgere non soltanto il centro cittadino, ma anche altri quartieri, attraverso un calendario di appuntamenti musicali, spettacoli, iniziative culturali e momenti dedicati alla tradizione, compresi i presepi.

A sostenere l'organizzazione della manifestazione anche il finanziamento di 550mila euro stanziato dalla Regione Campania per il Natale di Benevento, nell'ambito delle risorse destinate agli eventi natalizi nei capoluoghi. I fondi contribuiranno alla realizzazione delle iniziative e degli allestimenti.

“InCanto di Natale”, finanziato dalla Regione Campania e dal Comune di Benevento e organizzato dal Comune e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo, punta così a valorizzare la città, favorire la partecipazione e rafforzarne l'attrattività turistica e commerciale durante le festività. Un Natale diffuso, tra tradizione e intrattenimento, che accompagnerà Benevento fino all'Epifania.