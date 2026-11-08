Benevento, ecco il programma degli allenamenti settimanali Lunedì e martedì giornate di riposo, mercoledì si riprende al campo di contrada Ariella a Paduli

Come d'abitudine il Benevento si è già ritrovato sul terreno di gioco questa domenica mattina per una seduta di scarico dopo la serata del derby. Lavoro di recupero in palestra per chi ha giocato ieri sera, seduta pressochè regolare per tutti gli altri. Ora la squadra potrà usufruire di due giorni di completo riposo dopo il tour de force della settimana scorsa e prima della settimana di sosta per gli impegni delle varie Nazionali. La truppa di Floro Flores si ritroverà mercoledì 11 all'Antistadio Imbriani alle 15 per iniziare una settimana corta di allenamenti. Giovedì 12 e venerdì 13 la squadra si allenerà nella quiete di Paduli, sempre per far rifiatare bene il terreno dell'Antistadio sottoposto ad uno stress continui per gli allenamenti della squadra. Sedute previste tutte di mattina alle 11. Stesso orario per l'allenamento di sabato 14 che si terrà però di nuovo all'Antistadio Imbriani.

Domenica 15 riposa la serie B e riposa anche il Benevento prima della prossima settimana che preluderà alla trasferta di Genova contro la Sampdoria.