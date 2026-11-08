Fratelli d’Italia ed Azione: al via un percorso condiviso verso voto 2027 Benevento necessita di una visione strategica a lungo termine che ne rilanci il ruolo centrale

Si è tenuto ieri a Benevento un primo e fattivo incontro politico tra il senatore Domenico Matera segretario provinciale di Fratelli d’Italia e Vincenzo Regardi, Filomena Di Mezza e Pio Canu, rispettivamente vice segretario regionale, coordinatore provinciale e cittadino di Azione .

Al centro del tavolo, la necessità oggettiva di tracciare una rotta nuova per il futuro del capoluogo sannita in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027.

?Nel corso del confronto, caratterizzato da un clima di grande cordialita’ e pragmatismo, le due forze politiche hanno registrato un’ampia convergenza sull’analisi dello stato attuale della città. È emersa la comune volontà di superare gli schemi del passato per mettere al centro le priorità dello sviluppo economico, la valorizzazione del patrimonio culturale, l’efficienza dei servizi pubblici e la tutela delle periferie.

?Fratelli d’Italia ed Azione hanno espresso la ferma volontà di avviare un progetto chiaro, solido e di superamento della attuale stasi amministrativa. Un percorso che intende aprirsi fin da subito al contributo del civismo responsabile, delle professioni, del mondo del lavoro e delle migliori energie della società civile beneventana.

?“Benevento necessita di una visione strategica a lungo termine che ne rilanci il ruolo centrale nel Sannio e in Campania” - dichiarano congiuntamente i rappresentanti delle due sigle politiche. “Questo incontro - continuano - rappresenta il primo passo concreto verso la costruzione di un programma amministrativo serio, credibile e trasparente, capace di dare risposte efficaci ai cittadini e di restituire speranza ed entusiasmo alla comunità.

L’obiettivo che ci accomuna è quello di offrire una proposta chiara e lineare alla città, alternativa a Mastella e alla sua gestione.

?Nelle prossime settimane il dialogo proseguirà con la costituzione di tavoli tematici di lavoro aperti, volti alla stesura delle linee programmatiche in vista della scadenza elettorale del 2027.