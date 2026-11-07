Dichiarazioni di Siatounis al termine del match pareggiato dal Benevento contro l'Avellino. Il centrocampista giallorosso ha messo a segno il momentaneo gol del vantaggio, ma non è bastato alla truppa di Floro Flores per ottenere l'intera posta in palio: "Contano le prestazioni e questa squadra sta facendo bene. Ci dispiace non aver vinto, ma ci rifaremo perché la strada è quella giusta". Siatounis ha anche parlato dell'atmosfera che c'era al Vigorito, con il pubblico giallorosso che è accorso in gran numero per incitare la squadra per tutti i novanta minuti di gioco e anche oltre: "Oggi c'era un grandissimo pubblico, è stato spettacolare dal riscaldamento fino all'ultimo minuto. Giocare così al Vigorito è una magia, davvero un qualcosa di straordinario che ci ha dato una carica in più. Peccato non aver vinto, ma ci rifaremo perché la squadra è forte".
Benevento, Siatounis: "Peccato non aver vinto in un Vigorito spettacolare"
Le parole del centrocampista giallorosso dopo il derby pareggiato con l'Avellino
Benevento.