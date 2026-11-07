Benevento, Siatounis: "Peccato non aver vinto in un Vigorito spettacolare" Le parole del centrocampista giallorosso dopo il derby pareggiato con l'Avellino

Dichiarazioni di Siatounis al termine del match pareggiato dal Benevento contro l'Avellino. Il centrocampista giallorosso ha messo a segno il momentaneo gol del vantaggio, ma non è bastato alla truppa di Floro Flores per ottenere l'intera posta in palio: "Contano le prestazioni e questa squadra sta facendo bene. Ci dispiace non aver vinto, ma ci rifaremo perché la strada è quella giusta". Siatounis ha anche parlato dell'atmosfera che c'era al Vigorito, con il pubblico giallorosso che è accorso in gran numero per incitare la squadra per tutti i novanta minuti di gioco e anche oltre: "Oggi c'era un grandissimo pubblico, è stato spettacolare dal riscaldamento fino all'ultimo minuto. Giocare così al Vigorito è una magia, davvero un qualcosa di straordinario che ci ha dato una carica in più. Peccato non aver vinto, ma ci rifaremo perché la squadra è forte".