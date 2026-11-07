Rimossi i paletti arancioni anti sosta nei pressi del Duomo Cappa: abbiamo immediatamente segnalato che non erano adatti a quell'area

Sono durati poco più di 24 ore i paletti arancione installati nei pressi del Duomo di Benevento, all'incrocio tra Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele.

I dissuasori per evitare la “sosta selvaggia”, installati ieri mattina sono stati infatti rimossi nel pomeriggio di oggi.

Dispositivi che non erano infatti adatti a quello spazio del centro cittadino, come ribadito pure dall'assessore ai parcheggi Attilio Cappa che rimarca “Avevamo immediatamente constatato che i paletti non erano idonei e immediatamente avevamo già deciso di farli rimuovere. Ora andrà rifatta la segnaletica orizzontale nella zona ed è al vaglio una nuova soluzione per evitare parcheggi selvaggi”.

La priorità, dunque, resta quella di evitare soste irregolari e Cappa ricorda “Come abbiamo più volte rimarcato per chi ha bisogno di una sosta breve i primi 15 minuti sulle strisce blu sono completamente gratuiti”.