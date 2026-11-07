Under 15, Benevento sconfitto in casa del Napoli Gli azzurri la ribaltano nel secondo tempo e si consolidano al primo posto

Napoli-Benevento 3-2

Napoli: Cuomo; Iavarone (25'st Gilberti), Ferrara, Massa, Chirico, Federico, Maglio (19'st Ryzhak), Ciotola (19'st Di Domenico), Schettino (27'st Micheli), Tambaro, Cacciapuoti (27'st Gallo). A disp.: Buonocore, Roma, Palmelli, Petropinto. All.: Liguori

Benevento: Fabi; Fasiello (29'st Fisciano), Cuciniello, Fedele (19'st Fortunato), Caruso, Gravina, Ediahe (19'st Mastrovito), Di Casola (19'st Crocifoglio), Lodi (26'st Cappello), Giannattasio (26'st Martone), Pinto (29'st Giannone). A disp.: Boccia, Del Vecchio. All.: Grande

Arbitro: Musco di Avellino. Assistenti: Scovotto e Pesce di Salerno

Marcatori: 28'pt Fasiello (B), 39'pt Lodi (B), 40'pt Chirico (N), 18'st Cacciapuoti (N), 33'st su rig. Tambaro (N)

Sconfitta in casa del Napoli per la formazione under 15 del Benevento. L'inizio di partita per i giallorossi è stato notevole, con le reti di Fasiello e Lodi che hanno portato il punteggio sul 2-0. Al 40', Chirico ha accorciato le distanze ed è stata una marcatura che ha dato coraggio al Napoli per effettuare la rimonta. Nella ripresa, Cacciapouoti e un rigore di Tambaro hanno permesso ai padroni di casa di conquistare la vittoria. Per il Benevento si interrompe una striscia di quattro vittorie consecutive. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno il Catanzaro.