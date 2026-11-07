Scopre ladro in casa e lo picchia: paura in centro a Benevento Ferito anche il pensionato che ha reagito quando si è trovato di fronte il malvivente

Momenti di concitazione e paura ieri sera al rione Mellusi, nei pressi dell'incrocio tra via Meomartini e viale Mellusi per un tentativo di furto per fortuna fallito ma che è costato una prognosi di dieci giorni per il malcapitato che si è scagliato contro il malvivente sorpreso nella sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver raggiunto il secondo piano dell'edificio, scalando letteralmente la parete esterna aggrappandosi ai tubi, il malvivente è entrato nell'appartamento dove si è però trovato di fronte il proprietario, un pensionato. L'uomo si è letteralmente scagliato contro il balordo che ha tentato una reazione prima di essere costretto a fuggire.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno avviato le indagini. Il pensionato è stato successivamente medicato con una prognosi di dieci giorni.