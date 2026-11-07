Furti, paura a Pietrelcina il sindaco annuncia: scriverò al Prefetto Mazzone avvisa i concittadini su Fb: l'attuale escalation richiede un intervento straordinario

“Cari concittadini, nelle ultime settimane stiamo registrando, purtroppo, un aumento di furti e tentativi di effrazione nelle abitazioni”. A scriverlo sulla sua bacheca Facebook è il sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone che fa il punto sulla situazione che si sta registrando nel paese natale di San Pio.

“Questi episodi – scrive il sindaco Mazzone -, in particolare se confermato nelle dinamiche quello di un'ora fa, generano nelle nostre famiglie preoccupazione e insicurezza”.

Il primo cittadino non scende nei dettagli ma lascia intendere di un tentativo di furto che ha scosso la comunità: “E la serenità della nostra comunità per quanto ci riguarda è la priorità assoluta.

Siamo in costante contatto con le Forze dell’Ordine locali, che ringrazio vivamente per il lavoro e per la presenza sul campo.

Tuttavia, l'attuale escalation richiede un intervento straordinario. Per questo motivo, scriverò formalmente a Sua Eccellenza il Prefetto al fine di ottenere un supporto immediato dei controlli e del pattugliamento, soprattutto nelle fasce serali. Nel frattempo, invito tutti alla massima attenzione e alla collaborazione: segnalate tempestivamente al 112 qualsiasi movimento o veicolo sospetto.