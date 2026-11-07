Derby Benevento-Avellino: cancelli aperti dalle 17,30 La società invita gli spettatori a raggiungere lo stadio con congruo anticipo per evitare disagi

C'è il derby Benevento-Avellino oggi alle ore 19.30, un appuntamento importante per gli sportivi che raggiunferanno lo stadio per assistere alla gar- E' per questo che, il Benevento Calcio invita tutti gli spettatori a raggiungere lo Stadio “Ciro Vigorito” con largo anticipo.

I cancelli saranno aperti al pubblico dalle ore 17.30.

In considerazione dell'importanza dell'incontro, del significativo afflusso di pubblico previsto e del già riscontrato esaurimento dei posti disponibili in alcuni settori dello stadio, si prevede un'elevata concentrazione di spettatori in corrispondenza dei varchi di accesso all'impianto, con possibili criticità nella gestione dei flussi in ingresso.

Pertanto, si raccomanda vivamente a tutti i tifosi di arrivare allo stadio con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della gara, evitando di concentrare gli arrivi nell'ultima ora prima del calcio d'inizio. Tale accorgimento consentirà di agevolare le operazioni di prefiltraggio e controllo dei titoli di accesso, riducendo il rischio di code e rallentamenti in prossimità dei varchi e dei tornelli.

Alla luce dei rallentamenti riscontrati in precedenti occasioni e dell'elevato afflusso previsto, si raccomanda di non attendere gli ultimi momenti per raggiungere il proprio settore.

Per agevolare le operazioni di prefiltraggio e ingresso, ogni spettatore è invitato a presentarsi ai varchi con:

biglietto o abbonamento in formato cartaceo, non plastificato, oppure digitale;

documento di identità valido, necessario per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici riportati sul titolo di accesso;

in caso di titolo digitale, QR code o codice a barre già aperto e chiaramente visibile sullo schermo, con un livello di luminosità adeguato.

In prossimità del tornello, il QR code o il codice a barre dovrà essere posizionato correttamente in corrispondenza del lettore. Sarà possibile procedere all'ingresso soltanto dopo l'avvenuta lettura e la comparsa del segnale verde sul display.

Si richiama inoltre il rispetto del Regolamento d’Uso dello Stadio e delle indicazioni impartite dagli steward e dalle Forze dell’Ordine. In particolare, è vietato:

occupare le scale e le vie di fuga;

introdurre materiale esplodente o pirotecnico;

esporre striscioni o altro materiale non preventivamente autorizzato.

Il Benevento Calcio invita tutti i tifosi a collaborare, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale preposto e programmando il proprio arrivo allo stadio con congruo anticipo. Tali comportamenti contribuiranno a favorire il regolare svolgimento delle operazioni di afflusso, agevolando la gestione dei flussi e garantendo adeguate condizioni di sicurezza per tutti gli spettatori.

La passione giallorossa è il cuore di ogni partita: dimostriamo di viverla con entusiasmo, senso di responsabilità e rispetto delle regole, affinché sia una giornata di sport e partecipazione in piena sicurezza.