Benevento-Avellino, ancora un passo avanti nella prevendita La quota di biglietti venduti ha raggiunto le 2.544 unità. Sommati agli abbonati siamo a quota 7.389

Altri 381 biglietti venduti in questo venerdì di vigilia del derby. Il totale di tagliandi ad un giorno dalla chiusura dei botteghini è dunque di 2,544 biglietti. Facciamo il solito esercizio matematico e li sommiamo ai 4.845 abbonati ed abbiamo la quota complessiva degli aventi diritto finora ad un posto sulle gradinate del Vigorito per il derby tra Benevento e Avellino: 7.389. Quello di domani è l'ultimo giorno di vendita, si può toccare quota ottomila con poco più di 600 nuovi tagliandi. Ma non è certo una competizione e il dato numerico è già più che soddisfacente. Insieme ai tagliandi acquistati nella provincia sannita, ce ne sono 39 che sono andati nelle tasche di tifosi biancoverdi, che ovviamente non sono residenti nella provincia irpina.

Inutile dire che si prevede un bel colpo d'occhio, anche in assenza del grosso dei tifosi ospiti a cui non è stato consentito l'acquisto del tagliando d'ingresso. Da sottolineare che ci sono da aggiungere gli sponsor e le autorità, che aumenteranno ancora il numero di persone sugli spalti.