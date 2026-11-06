Tornano gli appuntamenti con le Domeniche della salute promossi dal Rotary Club Domenica 8 Novembre prevenzione dell’ictus e alla diagnosi precoce delle patologie vascolari

Il Rotary Club di Benevento rinnova il proprio impegno nella promozione della prevenzione e della salute con un nuovo appuntamento delle “Domeniche della Salute”; domenica 8 Novembre, l’attenzione sarà interamente dedicata alla prevenzione dell’ictus e alla diagnosi precoce delle patologie vascolari. A curare le visite e gli screening sarà il dottor Antonio Renna, specialista di comprovata esperienza, che si metterà a disposizione della comunità effettuando esami di Ecodoppler TSA (Tronchi Sovraortici).

L'Ecodoppler dei tronchi sovraortici è un esame non invasivo fondamentale per valutare lo stato di salute delle carotidi e individuare tempestivamente la presenza di placche aterosclerotiche o alterazioni del flusso sanguigno diretto al cervello, consentendo così di prevenire efficacemente eventi cardiovascolari maggiori come l’ictus.

L’iniziativa conferma l'impegno costante del Rotary Club di Benevento nel promuovere la cultura della prevenzione e della salute pubblica, offrendo ai cittadini un’occasione concreta di diagnosi e confronto diretto con i medici specialisti.

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.