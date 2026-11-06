Tributi e rateizzazioni: le modalità del passaggio da Andreani a Soget Ecco come pagare le rate in scadenza

L’Assessore alle Finanze Giovanna Razzano comunica che è in fase di completamento l’acquisizione, da parte di SOGET S.p.A., delle posizioni debitorie nei confronti del Comune per le quali il precedente concessionario della riscossione delle entrate comunali, ANDREANI TRIBUTI S.r.l., aveva concesso una rateizzazione.

Per consentire la corretta rendicontazione e conciliazione dei pagamenti, si informa la cittadinanza che, allo stato, le rate in scadenza potranno essere pagate mediante bonifico sul conto corrente: (IBAN: IT36 O076 0115 0000 0008 6324 514 Intestato a: COMUNE DI BENEVENTO – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Causale: codice fiscale del debitore – numero dell’atto – numero della rata). In ogni caso, fino a quando il nuovo concessionario non comunicherà la presa in carico della rateizzazione, le rate eventualmente non versate con la modalità bonifico saranno comprese nella somma residua presa in carico da SOGET, senza conseguenze, come l’addebito di ulteriori interessi o la decadenza dal beneficio della rateizzazione, per il debitore. Si precisa, infine, che non è stata riscontrata alcuna criticità nell’acquisizione dei pagamenti pregressi. La modalità di versamento alternativa è temporanea e risponde solo alle ordinarie esigenze di raccordo tra la vecchia e la nuova gestione.

