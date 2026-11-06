Lavori scuola Torre - Sala e cantiere Orsoline - ex Malies: nel 2027 la svolta Resoconto dell'assessore ai Lavori pubblici, Pasquariello sulle opere in esecuzione a Benevento

Via libera del Consiglio comunale, con 19 voti favorevoli e 5 contrari, al bilancio consolidato - esercizio 2025. L’assise comunale ha poi ratificato due variazioni di bilancio e proceduto al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.

Nel corso della seduta si è anche proceduto alla ricognizione dello stato di fatto dei lavori riguardanti la Scuola Torre-Sala”, la Scuola Bosco Lucarelli” e l’ex OrsolineMalies”.

I cantieri “Scuola Torre-Sala”, “Scuola Bosco Lucarelli” e “Ex OrsolineMalies” al centro anche dei lavori del Consiglio comunale di oggi a Benevento. A relazionare in merito l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello che ha annunciato come a livello nazionale sia stato raggiunto il target previsto dalla Commissione europea. Particolare, questo, che scongiurerebbe il rischio di perdere i finanziamenti. A buon punto la ristrutturazione degli edifici ex Malies ed Orsoline che potrebbero essere pronti entro aprile del prossimo anno. Presto anche la recinzione del cantiere potrebbe essere tolta in modo da ripristinare il doppio senso di circolazione in via Rummo.

Riprenderanno presto invece i lavori per il rifacimento della Scuola Federico torre – Sala. Le imprese torneranno in azione non appena sarà pronta e approvata la perizia di variante che comprende anche gli adeguamenti collegati al Conto Termico 3.0. In questo coso, secondo le previsioni, i lavori termineranno entro maggio e il collaudo a fine luglio. A buon punto anche le opere per la scuola Bosco Lucarelli. Anche in questo caso i lavori termineranno entro aprile 2027.

Insomma dovrebbero essere portate a compimento le importanti opere di riqualificazione in città.