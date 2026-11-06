Influenza: Asl Benevento invita alla vaccinazione

Proteggersi per ridurre complicanze e ricoveri

influenza asl benevento invita alla vaccinazione
Benevento.  

Con l'avvicinarsi del periodo di maggiore circolazione dei virus respiratori, l'ASL Benevento rinnova l'invito alla vaccinazione antinfluenzale, in particolare alle persone anziane, ai soggetti fragili e a quanti sono affetti da patologie croniche.

L'influenza non deve essere considerata una semplice malattia stagionale. Nelle persone più vulnerabili può determinare complicanze respiratorie, aggravare patologie cardiovascolari e croniche già presenti e, nei casi più severi, richiedere il ricorso alle cure ospedaliere.

I più recenti dati disponibili evidenziano come l'adesione alla vaccinazione resti ancora inferiore agli obiettivi indicati dalle autorità sanitarie, soprattutto nelle fasce di popolazione che traggono i maggiori benefici dalla protezione vaccinale. In Campania, nella stagione precedente, la copertura tra gli ultrasessantacinquenni si è fermata al 49,2%, ben al di sotto del livello minimo del 75% indicato come obiettivo di sanità pubblica.

Vaccinarsi significa ridurre il rischio di complicanze, ricoveri e aggravamento delle condizioni di salute preesistenti, ma anche contribuire alla protezione delle persone più fragili con cui si vive e si entra quotidianamente in contatto.

La vaccinazione antinfluenzale è disponibile presso i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i Centri vaccinali dell'ASL Benevento e le farmacie convenzionate aderenti alla campagna vaccinale.

Per informazioni è possibile contattare i numeri:

0824 308360

0824 308362

0824 308364

0824 308365

Non aspettare che l’influenza arrivi: questo è il momento di proteggersi.

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