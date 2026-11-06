Influenza: Asl Benevento invita alla vaccinazione

Con l'avvicinarsi del periodo di maggiore circolazione dei virus respiratori, l'ASL Benevento rinnova l'invito alla vaccinazione antinfluenzale, in particolare alle persone anziane, ai soggetti fragili e a quanti sono affetti da patologie croniche.
L'influenza non deve essere considerata una semplice malattia stagionale. Nelle persone più vulnerabili può determinare complicanze respiratorie, aggravare patologie cardiovascolari e croniche già presenti e, nei casi più severi, richiedere il ricorso alle cure ospedaliere.
I più recenti dati disponibili evidenziano come l'adesione alla vaccinazione resti ancora inferiore agli obiettivi indicati dalle autorità sanitarie, soprattutto nelle fasce di popolazione che traggono i maggiori benefici dalla protezione vaccinale. In Campania, nella stagione precedente, la copertura tra gli ultrasessantacinquenni si è fermata al 49,2%, ben al di sotto del livello minimo del 75% indicato come obiettivo di sanità pubblica.
Vaccinarsi significa ridurre il rischio di complicanze, ricoveri e aggravamento delle condizioni di salute preesistenti, ma anche contribuire alla protezione delle persone più fragili con cui si vive e si entra quotidianamente in contatto.
La vaccinazione antinfluenzale è disponibile presso i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i Centri vaccinali dell'ASL Benevento e le farmacie convenzionate aderenti alla campagna vaccinale.
Per informazioni è possibile contattare i numeri:
0824 308360
0824 308362
0824 308364
0824 308365
Non aspettare che l’influenza arrivi: questo è il momento di proteggersi.