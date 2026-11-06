Il 9 novembre ripartirà la pulizia straordinaria delle caditoie al viale Mellusi Successivamente si prosegue dall'incrocio con via Sala a piazza Risorgimento

A partire da lunedì prossimo 9 novembre, il tratto di viale Mellusi compreso tra l'incrocio con via Meomartini e l'incrocio con via Nicola Sala sarà nuovamente interessato dall'intervento di pulizia straordinaria delle caditoie nel frattempo completato sul lato destro.

Pertanto, fino a venerdì 13 novembre il lato sinistro del senso di marcia del suddetto tratto, sarà interessato, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, dalla vigenza di temporanei divieti di sosta e fermata con rimozione coatta, anche per i titolari di permesso parcheggio, con attuazione graduale e progressiva di volta in volta contestualmente all'avanzare dei lavori.

Una volta completata questa tranche, l'intervento proseguirà poi, con cronoprogrammi specifici e di volta in volta aggiornati, nel successivo tratto dall'incrocio con via Nicola Sala fino all'incrocio con piazza Risorgimento.