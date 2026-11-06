Acli Benevento: nasce MoTu Core Filiberto Parente eletto presidente

Una nuova realtà associativa entra nel panorama della tutela dei consumatori nel Sannio. È nata Mo.Tu.Core ACLI Benevento-Sannio, l'associazione promossa dalle ACLI con l'obiettivo di rafforzare la difesa dei diritti dei cittadini e dei consumatori in un periodo caratterizzato da crescenti difficoltà economiche, aumento del costo della vita e diffusione di truffe e pratiche scorrette.

A guidare la nuova struttura sarà Filiberto Parente, eletto all'unanimità presidente dell'associazione. Laureato in Giurisprudenza, esperto di politiche sociali, Parente vanta una lunga esperienza nel mondo dell'associazionismo e del Terzo Settore. Componente della Presidenza Nazionale di Mo.Tu.Core fin dalla sua fondazione, ha inoltre ricoperto incarichi di rilievo nell'ambito del Forum del Terzo Settore nazionale, da portavoce unico dei Forum regionali del Molise e della Campania.

La Presidente provinciale delle ACLI di Benevento, Maria Giovanna Pagliarulo, ha espresso soddisfazione per la nascita della nuova associazione, formulando al presidente e al gruppo dirigente i migliori auguri di buon lavoro. "La costituzione di Mo.Tu.Core Benevento-Sannio rappresenta un importante investimento sociale per il nostro territorio", sottolinea Pagliarulo. "Oggi più che mai i cittadini hanno bisogno di orientamento, tutela e punti di riferimento credibili di fronte alle tante problematiche che riguardano consumi, utenze, contratti e diritti spesso poco conosciuti".

L'obiettivo dell'associazione sarà quello di costruire una rete di assistenza e rappresentanza capace di coniugare competenza, legalità e vicinanza alle persone. Un impegno che si svilupperà nel pieno rispetto della normativa nazionale, del Codice del Consumo e delle direttive europee. "Spero di poter contribuire, insieme a un gruppo di volontari motivati e qualificati, alla crescita di una presenza concreta e operativa sul territorio", afferma Filiberto Parente. "Vogliamo essere al fianco dei cittadini, spesso penalizzati da norme complesse, procedure burocratiche e situazioni di difficoltà che richiedono competenze specifiche e risposte tempestive".

Presso le ACLI sarà attivata una rete di consulenza composta da esperti e professionisti, tra cui avvocati e operatori specializzati, pronta a raccogliere segnalazioni e ad offrire assistenza nelle principali problematiche che riguardano consumatori e utenti. Attraverso il tesseramento associativo sarà possibile accedere ai servizi di informazione, tutela e accompagnamento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente nazionale di Mo.Tu.Core, Antonio Russo, e all'intero staff nazionale, con una menzione speciale per Rocco Savron, per il supporto fornito nella fase di costituzione e avvio della nuova realtà sannita.

Con la nascita di Mo.Tu.Core ACLI Benevento-Sannio, le ACLI rafforzano la loro presenza sul territorio nel campo della tutela dei consumatori, puntando su partecipazione, competenza e cittadinanza attiva per dare risposte concrete alle esigenze delle famiglie e delle comunità locali.