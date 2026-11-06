Mano nel frigo, passa la droga all'altro che fugge e la lancia oltre un muro San Leucio del Sannio. Due denunce dei carabinieri

Alla fine, sono stati denunciati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le ipotesi di reato contestate dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio a due giovani di San Leucio del Sannio. ,

Secondo una prima ricostruzione, entrambi sono finiti nel mirino di una perquisizione operata dai militari con il supporto di una unità cinofila. Un lavoro che in un caso ha dato risultati negativi, a differenza dell'altro. Perchè, durante la 'visita', uno dei protagonisti ha allungato le mani nel frigorifero di casa e, dopo aver prelevato un involucro, lo ha passato, sperando di non essere notato, all'altro. Che a quel punto è fuggito all'esterno dell'abitazione ed ha lanciato la 'roba' di cui era in possesso oltre un muro di recinzione.

Da qui un lavoro di ricerca concluso quando nella vegetazione è stato individuato e recuperato il 'pacchetto', contenente 20 grammi di hashish ovviamente sequestrati. Indagini dirette dal pm Giulio Barbato, per i due, assisstti dall'avvocato Fabio Ficedolo, è scattata la denuncia.