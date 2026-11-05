Due cani finiscono in un profondo canale: salvati dai vigili del fuoco

E' accaduto a San Salvatore Telesino

due cani finiscono in un profondo canale salvati dai vigili del fuoco
Benevento.  

Momenti di paura questa mattina per due cani di grossa taglia finiti in un canale per la raccolta delle acque nelle campagne di san Salvatore Telesino. A far scattare l'allarme sono stati i proprietari quando hanno visto i due animali all'interno del profondo canale di scolo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento e dal distaccamento di Telese Terme.

I soccorritori sono scesi nel canale ed hanno recuperato i due cani con delle corde e scale. Gli animali sono stati poi riconsegnati ai proprietari

 

Ultime Notizie