Due cani finiscono in un profondo canale: salvati dai vigili del fuoco E' accaduto a San Salvatore Telesino

Momenti di paura questa mattina per due cani di grossa taglia finiti in un canale per la raccolta delle acque nelle campagne di san Salvatore Telesino. A far scattare l'allarme sono stati i proprietari quando hanno visto i due animali all'interno del profondo canale di scolo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento e dal distaccamento di Telese Terme.

I soccorritori sono scesi nel canale ed hanno recuperato i due cani con delle corde e scale. Gli animali sono stati poi riconsegnati ai proprietari