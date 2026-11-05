Benevento5 guarda avanti: al Palatedeschi nasce la sala hospitality La società è sempre attenta a creare un legame solido con imprese e territorio

Sacrificio, dedizione e passione: gli ingredienti che accompagnano il Benevento 5 attento ai risultati in campo per mantenere la serie A ma anche pronto a creare un rapporto solido con il territorio. Da qui l'ulteriore sforzo che ha spinto la società a creare una hospitality per accogliere sponsor e appassionati della squadra. In nome di un giusto connubio tra realtà sportiva, imprese e città.

L'obiettivo risiede nelle parole del presidente Pellegrino Di Fede:

“I nostri sponsor non devono essere solo un sostegno economico ma devono far parte della nostra famiglia”.

Forte il legame con Strega Alberti. “E' un marchio prestigioso. L'abbiamo cercato, voluto per inserirlo tra i nostri sponsor e dare così una forte identità alla squadra della città”.

Obiettivo sportivo e non solo. “Conta mantenere la categoria ma la nostra priorità resta il territorio, le famiglie, i giovani impegnati con la nostra scuola calcio. Ad oggi abbiamo 250 tesserati. Vogliamo creare sempre nuove opportunità”.

Presente all'iniziativa il presidente della Provincia Nino Lombardi soddisfatto di un ulteriore tassello che va verso la riqualificazione del Palateschi. “E' una delle strutture più importanti in città. E' ancora un po' datato ma stiamo lavorando in sinergia per renderlo sempre più accogliente e funzionale. E' questo l'obiettivo di tutti e soprattutto del Benevento 5. Attraverso le sinergie bisogna essere attenti al territorio e lavorare per consegnare ai cittadini e ai giovani strutture adeguate e importanti, in fondo sappiamo bene quanto sia importante lo sport”.