Prevendita del derby, superata quota settemila Ancora due giorni per dotarsi del tagliando. 37 i tifosi irpini presenti in curva nord

Il grosso dei biglietti è stato venduto, ci sta che al quarto giorno di vendita ci sia stata una flessione. Dopo i circa 600 biglietti al giorno venduti nei giorni scorsi, oggi la quota toccata è stata di 353. Il numero di biglietti complessivo arriva comunque a quota 2.163. Facile la somma con i titolari dell'abbonamento, che sono 4.845: siamo dunque a quota 7.008, superato dunque il muro delle settemila presenze. Il Vigorito darà una bella visione di sé, considerato che ci saranno autorità e sponsor che aumenteranno ancora di più le presenze. Per altro ci sono ancora quasi due giorni pieni per dotarsi del tagliando, visto che la prevendita si chiuderà sabato alla stessa ora dell'inizio della gara.

Per la cronaca, i biglietti venduti a tifosi biancoverdi sono arrivati a quota 37. Si tratta, lo ripetiamo di tifosi residenti non ad Avellino e Provincia, dove la vendita è vietata.